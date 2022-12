La star enceinte de Love Island, Shaughna Phillips, “révèle” le sexe de son bébé à naître

ENCEINTE La star de Love Island, Shaughna Phillips, a «révélé» le sexe de son bébé à naître.

La star de télé-réalité a annoncé qu’elle attendait son premier enfant en octobre.

Instagram

La star de télé-réalité a annoncé sa nouvelle excitante en octobre[/caption]

Peu de temps après son annonce, Shaughna, 28 ans, a fait allusion au sexe de son bébé alors qu’elle allait acheter des vêtements.

Mais maintenant, elle a révélé si elle pense que son enfant à naître est un garçon ou une fille.

Shaughna a dit dans son OK! colonne : « J’ai l’impression que c’est un garçon maintenant. Je ne sais pas vraiment pourquoi.

“Au début de ma grossesse, je voulais vraiment une fille – mais je suis d’accord pour avoir un petit garçon.

“J’ai vu des tas d’articles sur la façon dont la forme de votre ventre peut vous donner un aperçu de ce que pourrait être le sexe de votre bébé, mais d’autres endroits disent que c’est un mythe.

“Une de mes amies, qui a deux garçons, a dit que ses grossesses étaient si différentes et qu’elle était convaincue qu’elle allait avoir une fille la deuxième fois.

“Ensuite, il s’est avéré que c’était un garçon, ce qui n’avait aucun sens car les grossesses étaient des opposés polaires.

“Alors qu’au début je voulais vraiment une fille, maintenant j’ai l’impression que le sexe n’est pas pertinent parce que je serai heureux avec l’un ou l’autre.

“En fin de compte, je vais les aimer quoi qu’il arrive.”

Shaughna a laissé entendre qu’elle allait avoir un garçon en octobre.

Partageant un cliché d’une jolie chemise crème Gucci à 230 £ avec un col rayé rouge et vert, elle a déclaré sur son histoire Instagram: “Je suis allée faire du shopping aujourd’hui pour des trucs pour bébé et j’ai juste remarqué mon ventre en bas.”

L’heureuse nouvelle de la beauté a été un choc car elle a gardé son petit ami Billy hors des projecteurs.

Elle a récemment parlé de ses difficultés de grossesse.

Et le parcours n’a pas été facile pour Shaughna, qui souffre d’anxiété et de brûlures d’estomac extrêmes.

Elle a déclaré: «J’ai eu une très mauvaise anxiété et je pense que ce doit être parce que je suis enceinte.

“J’ai l’impression que le monde est beaucoup plus dangereux. Je veux soudainement que personne ne quitte la maison – mon petit ami, ma mère… J’ai juste peur que quelque chose se passe.

Confessant à quel point elle déteste être seule, Shaughna a dit OK! En ligne : « La semaine dernière, mon copain m’a dit qu’il allait sortir chercher de l’essence et qu’il me rappellerait tout de suite. J’étais comme, ‘D’accord, pas de soucis’.

“Mais après environ 20 minutes, j’ai envoyé un texto en disant: ‘Est-ce que ça va?’ et il ne m’a pas rappelé – évidemment, parce qu’il conduisait. Ça m’a juste vraiment paniqué.

Shaughna est devenue célèbre lors de la sixième série de Love Island en 2020.

Instagram

Shaughna attend son premier enfant[/caption]

Rex

Shaughna était sur Love Island en 2020[/caption]