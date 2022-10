La star enceinte de Love Island, Shaughna Phillips, fait allusion au sexe de bébé alors qu’elle achète des vêtements

ENCEINTE La star de Love Island, Shaughna Phillips, a fait allusion au sexe de son bébé lors d’un voyage de shopping pour des vêtements.

La jeune femme de 28 ans a annoncé la bonne nouvelle qu’elle attendait son premier enfant la semaine dernière.

La star d’ITVBe a montré un cliché d’une jolie robe sur son histoire Instagram[/caption]

Après avoir gardé le secret pendant si longtemps, Shaughna a adoré tenir les fans au courant de la façon dont elle a fait face à sa première grossesse sur les réseaux sociaux.

Hier, elle est allée dans les magasins pour acheter quelques pièces pour son enfant à naître.

Partageant un cliché d’une jolie robe crème avec un col rayé rouge et vert, elle a déclaré sur son histoire Instagram: “Je suis allée faire du shopping aujourd’hui pour des trucs pour bébé et j’ai juste remarqué mon ventre en bas.”

Cela pourrait être un indice que la future maman attend une fille.

Mercredi dernier, Shaughna a révélé qu’elle était enceinte de son premier enfant dans une publication touchante sur les réseaux sociaux.

La star d’ITVBe a réussi à garder sa bosse cachée des regards indiscrets des fans pendant plus de trois mois de sa grossesse.

Shaughna a révélé sa grossesse avec une série de vidéos montrant sa bosse alors qu’elle disait aux fans que son premier enfant devait naître en mars 2023.

L’annonce de Shaughna a été un choc car beaucoup ne savaient pas qu’elle était en couple.

La star de télé-réalité, qui est devenue célèbre lors de la sixième série de Love Island au début de 2020, s’est depuis ouverte sur son homme – qu’elle « connaît depuis des années ».

Shaughna a déclaré à OK ! : “Nous nous connaissions à l’adolescence et nous étions dans les mêmes cercles. Mais nous avons tous les deux eu des partenaires et ça n’a jamais vraiment été le bon moment.

«Nous étions amis auparavant, puis nous nous sommes rencontrés de manière romantique vers l’été 2020.

«C’était à peu près au moment où les choses ont recommencé à s’ouvrir après le verrouillage et nous avons pu nous mêler. Et puis nous sommes retournés dans plusieurs verrouillages et il a emménagé dans mon appartement. Nous avons donc en quelque sorte accéléré.

Lorsqu’on lui a demandé si elle révélerait un jour son identité au monde, elle a ajouté : « Ce n’est pas ma décision. Si je pouvais le partager, je le ferais.

« Il ne veut tout simplement pas être aux yeux du public. Je dois respecter ses souhaits. Ne jamais dire jamais.

“Je suis sûr qu’un jour, il sera là-bas parce qu’il occupe une place si importante dans ma vie. Mais pour l’instant, il va bien assis en arrière-plan.

La semaine dernière, elle a laissé un indice majeur sur le nom de son enfant à naître.

La star a avoué qu’elle donnerait au bébé le nom de son petit ami et de son père si c’est un garçon.