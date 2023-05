La star enceinte de Love Island, Chyna Mills, montre une bosse de bébé grandissante en bikini lors d’une journée au spa avec un autre insulaire

Chyna Mills, star de Love Island ENCEINTE, a montré sa bosse de bébé en pleine croissance dans un bikini révélateur.

L’ancienne star de télé-réalité ITV2 s’est tournée vers les médias sociaux alors qu’elle s’offrait une journée au spa aux côtés de sa co-star de la série huit.

Chyna, 24 ans, s’est rendue sur son compte Instagram pour donner à ses fans un aperçu des coulisses de sa luxueuse sortie.

La star a fait étalage de son ventre en pleine croissance au bord de la piscine à cascade avant de s’habiller dans un peignoir chaud aux côtés de sa co-star Summer Botwe, 23 ans.

Elle a également profité de ses histoires pour publier une photo du couple qui avait l’air détendu et frais alors qu’ils s’installaient ensemble.

Summer a également raconté ses propres histoires alors qu’elle affichait son physique mince avec un selfie de miroir sur toute la longueur alors que Chyna se tenait derrière pour cacher sa bosse.

Cela vient après qu’il a été révélé que la star de Love Island était fiancée à Neil Jones, strictement professionnel.

Le couple a révélé que Chyna était enceinte de 13 semaines de leur premier enfant et que leur bébé devait naître à l’automne.

« Cela ne semble toujours pas réel », a déclaré Chyna à Hello! alors qu’elle partageait la nouvelle de son mariage et de sa maternité imminents.

Neil, 40 ans, a posé la question lors de vacances avec Chyna à Bali récemment.

« J’avais déjà prévu de demander à Chyna de m’épouser avant que nous sachions qu’elle était enceinte. Ensuite, nous avons découvert et je me suis dit: « Oh, c’est génial, tout se met en place », a déclaré Neil à la publication.

Chyna a ajouté qu’il lui avait fallu quelques instants pour accepter sa proposition car elle n’était pas sûre qu’elle soit authentique.

« Au début, je pensais qu’il plaisantait parce que nous nous jouions des blagues tout le temps », a ri Chyna.

« L’excitation est un euphémisme », a déclaré Neil en partageant la nouvelle sur son compte instagram.

Getty

La star de Love Island est actuellement fiancée au strictement professionnel Neil Jones[/caption]