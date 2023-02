La star enceinte de Love Island, Amy Hart, riposte aux mum-shamers après avoir été qualifiée de «hors service»

La star de LOVE Island, Amy Hart, a riposté aujourd’hui aux mum-shamers après l’avoir qualifiée de “hors service”.

La femme de 30 ans est actuellement très enceinte de son premier bébé avec son petit ami Sam Rason.

Getty

Amy Hart a de nouveau dû se défendre contre les mum-shamers[/caption]

En plus d’être très enceinte, Amy a dû faire face à de nombreuses réactions en ligne de la part de certains de ses abonnés.

Elle a maintenant révélé que certaines personnes l’avaient critiquée après avoir laissé sa mère l’aider dans certaines de ses tâches.

Alors Amy – qui est enceinte de huit mois – a répondu à ceux qui ne pensaient pas qu’elle devrait se faire aider pour sa lessive.

Tenant bon, elle a tweeté: «Tout le monde dit que je ne suis pas en règle pour accepter l’aimable offre de ma mère de faire ma lessive et mon repassage.

“Eh bien, hier soir, ma mère est allée dans mon armoire pour prendre des cintres à emporter avec elle et a trouvé la collection de bons que j’avais reçus pour mes 30 ans et que je pensais avoir perdu.

« Destiné à être x »

La pauvre Amy a récemment ressenti beaucoup de contrecoups de la part de cruels mum-shamers.

La semaine dernière, c’était fini son utilisation de bombes de bain, car certains adeptes suggèrent qu’elle ne devrait pas mettre de produits parfumés dans l’eau.

En réponse hier soir, Amy leur a dit: “Pour tous ceux qui s’inquiétaient hier, j’ai également vérifié auprès de ma sage-femme aujourd’hui et tout va bien.”

Le fabricant de bombes de bain Lush affirme que tous ses produits peuvent être utilisés en toute sécurité tout au long de la grossesse.

Le NHS n’offre pas de conseils sur les bombes de bain, mais le conseil général pendant la grossesse est de garder l’eau de votre bain à une température plus fraîche.

Amy a révélé qu’elle attendait son premier bébé avec son petit ami Sam l’été dernier.

La star de la télé-réalité – qui est devenue célèbre dans l’émission de rencontres ITV2 Love Island en 2019 – s’est rendue au panel Loose Women pour faire l’annonce passionnante.

Elle a révélé qu’elle était tombée enceinte naturellement après s’être inquiétée d’avoir du mal à concevoir et à congeler ses ovules.

Elle doit accoucher dans les deux prochains mois.

Depuis qu’elle a révélé qu’elle était enceinte, Amy a fait l’objet de nombreux commentaires de la part de ses abonnés qui “lui offrent des conseils”.

Elle a récemment appelé ceux qui lui avaient fait honte d’avoir assisté aux cours de NCT, les croyant “toxiques” et leur a dit de ne pas être si négatifs.

« 1) Pourquoi envoyer un message à quelqu’un qui est littéralement dans la voiture en route pour sa première séance ? Nous allions y aller quand même, pourquoi ajouter de la négativité au mélange ?!” elle a fait rage.

“2) Honnêtement, je dirais à tous ceux qui débattent de l’opportunité de s’inscrire mais qui ont des pensées négatives à cause des commentaires d’amis et de famille, allez-y et faites-vous votre propre jugement ! Je suis juste triste que nous ne puissions pas le refaire la prochaine fois.