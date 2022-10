La star enceinte de Love Island, Amy Hart, admet se sentir « dégonflée » après une analyse de 20 semaines

Amy Hart de LOVE Island a avoué s’être sentie “dégonflée” après avoir vu son bébé à naître lors de son scanner de 20 semaines.

La star enceinte était ravie de revoir son premier-né lors du rendez-vous à l’hôpital, mais admet qu’elle est maintenant prête à tenir son paquet dans ses bras.

La star enceinte veut désespérément donner naissance à son bébé

Amy, 30 ans, a déclaré aux fans qu’elle avait désespérément besoin de temps pour accélérer après avoir réalisé qu’elle n’était qu’à la moitié de sa grossesse.

Partageant ses dernières photos de scan sur Instagram, Amy a écrit : « 20 semaines de croissance humaine !!

“Je vais être honnête (comme je m’efforce toujours de l’être..) même si le scan de ce matin était incroyable, nous avons vu tellement de choses (mais nous avons couvert nos yeux au bon moment pour ne pas voir le sexe !), je Je me sens un peu dégonflé ce soir… mais pour toutes les bonnes raisons !

“La semaine dernière, j’ai été tellement excitée, la plus excitée que j’aie été depuis tout ce temps, mais j’ai l’impression d’être enceinte depuis aaaaggeess maintenant et je dois tout refaire et je veux juste avoir le bébé ici maintenantwww!!! (Vibes Veruca Salt ).”

Elle a poursuivi: «Je viens de réserver notre cours NCT, nos cours d’hypnonaissance et de premiers soins pédiatriques, alors j’espère que cela fera passer le temps plus vite !!

“Est-ce que quelqu’un d’autre s’est senti comme ça ou suis-je un cinglé ingrat ?”

Amy, qui a trouvé la gloire dans la série 2019 de Love Island, a rencontré un mélange de réponses après avoir partagé ses pensées véridiques.

Un fan lui a dit : « 20 semaines avant la naissance, c’est un peu décevant. Rien ne se passe (espérons-le) à part que vous vous dilatez, que vous avez des brûlures d’estomac et que le sommeil diminue lentement. L’excitation initiale des scans, etc. s’en va et maintenant vous n’attendez plus que la naissance. J’ai ressenti exactement la même chose moi-même, deux fois.





Amy a répondu: “Heureusement, j’ai 2 vacances et Noël, alors j’espère que ça me remontera le moral!”

Un autre a écrit : « Pas du tout ingrat ou égoïste….. tout le monde est différent. Pour être honnête, je n’ai vraiment pas aimé être enceinte !! Maintenant j’ai l’air égoïste !! Mais le résultat final est la meilleure sensation au monde. Gros câlins que vous faites INCROYABLE.

Cependant, certains des followers d’Amy n’ont pas tardé à l’avertir de profiter du reste de sa grossesse.

« Ça va passer si vite ! Profitez des derniers mois d’être un couple et de l’accumulation. C’est un moment si spécial que vous ne reviendrez pas », a écrit l’un d’eux.

Un autre a déclaré: “Il n’y a pas de mal à vouloir rencontrer votre bébé et à être excité, mais profitez de votre temps de grossesse, c’est une expérience magique.”

Et une troisième a même commenté : “Je peux parler au nom de la plupart des mamans de bébés prématurés quand je dis que nous aurions tout donné pour être enceintes le plus longtemps possible.”

En août, Amy a révélé qu’elle était tombée enceinte naturellement après s’être inquiétée d’avoir du mal à concevoir et à congeler ses ovules.

RESTER HONNÊTE

La star de Love Island a déclaré à Loose Women qu’elle était enceinte d’environ “14 semaines”, alors qu’elle apparaissait dans l’émission dans une robe bleue moulante.

Elle attend son bébé avec son petit ami Sam Rason et tient les fans informés à chaque étape.

Le mois dernier, Amy a admis qu’elle s’était précipitée chez elle après des vacances après avoir eu peur.

La star avait commencé à saigner et a dû rentrer chez elle pour une injection après avoir découvert qu’elle appartenait au groupe sanguin rhésus négatif.

Amy a également été forcée de riposter aux « mum-shamers », après qu’ils aient affirmé qu’elle mentait sur le fait d’être « refroidie » alors qu’elle suivait « toutes les règles du livre.

Elle a déclaré: «J’ai une imagination très active. J’ai une mémoire à long terme incroyable, mais c’est pourquoi je dois essayer de tout faire dans les règles de l’art.

si quelque chose s’était passé, je sais que même si ce n’aurait pas été parce que j’aurais fait quelque chose que vous n’êtes pas censé faire une fois en l’espace de neuf mois – ce serait tout ce à quoi je penserais et je savoir exactement quand je l’ai fait et je n’ai pas dormi pendant des mois.

“C’est pourquoi je dois essayer d’être aussi fidèle que possible au livre.”

Amy a ajouté: “Donc, la raison pour laquelle je suis assez refroidie en ce moment parce que je sais que je suis enceinte. Je sais que je vais avoir un bébé en mars. J’ai vu des scanners, je les ai vus déplacer le bébé, j’ai vu les battements de cœur, j’ai les photos.

“La dernière chose à calculer est que la chose sur la photo n’est pas livrée par Amazon, c’est dans mon estomac.”

Amy et son petit ami Sam ont annoncé leur grossesse sur Loose Women

La future maman tient les fans au courant de son parcours vers la maternité