La star enceinte de Hollyoaks, Ali Bastian, a l’air incroyable alors qu’elle montre une bosse de bébé dans un soutien-gorge noir

La star de l’EX-HOLLYOAKS, Ali Bastian, a bercé sa bosse de bébé nue dans un doux clin d’œil du Nouvel An alors qu’elle compte à rebours jusqu’à la naissance de son deuxième enfant.

L’actrice, 40 ans, a regardé son ventre avec émerveillement tout en portant un soutien-gorge d’allaitement et des leggings de maternité.

Instagram

Ali Bastian a partagé cette photo artistique d’elle-même à 34 semaines de grossesse[/caption] Éclaboussure

Elle a écrit sur Instagram : « Happy NY J’espère que vous passez tous une belle soirée, peu importe ce que vous prévoyez. Nous sommes vraiment en mode hibernation et à peu près sûr que je ne serai pas réveillé à minuit …

« Dans ma 34e semaine maintenant…. Eeeeeek !! Il vole. J’ai hâte de te rencontrer bébé fille (mais ATTENDRA encore quelques semaines, vous pouvez donc rester là où vous êtes pour le moment !)

“J’ai toujours l’impression d’avoir tellement de préparation à faire et tout ce que je veux faire, c’est dormir et manger Je vous souhaite tout l’amour, la chance et le bonheur du monde pour ’23 .”

En novembre, Ali a accidentellement laissé échapper le sexe du bébé de son mari, David O’ Mahony.

Elle a appelé son bébé “elle” lors de son podcast Mum Talk avec Emma Jaulin, qui a été rapidement suivi par : “Ahh je l’ai donné !”

“Je suis enceinte d’une petite fille, une autre petite fille”, a révélé Ali.

« Il devait arriver que je le laisse échapper. Mais on le sait depuis un moment.

“Je ne sais pas pourquoi nous l’avons gardé secret, c’était juste une de ces choses dont nous avons gardé le silence pendant un moment.”

« Alors, Isla va avoir une sœur ! C’est magique, répondit Emma.

En septembre, Ali a révélé qu’elle était enceinte de cinq mois, en disant : “C’est excitant mais effrayant.”

L’ancienne star de Strictly, qui a joué Becca Dean dans le feuilleton de Channel 4, est déjà maman d’une fille Isla, deux ans.

Elle a annoncé sa bonne nouvelle sur Instagram et a déclaré aux fans que sa petite fille “va être une grande soeur”.

Elle a ajouté: “@davidcomahony et moi sommes ravis de partager enfin nos nouvelles passionnantes.”

Ali et David ont participé à une séance photo et à une interview avec OK ! Magazine dans lequel Ali a révélé : « Isla est tellement excitée.

“Les tout-petits n’ont aucune notion du temps, alors chaque jour, elle demande:” Est-ce que le bébé est déjà là? “”

Le couple s’est marié en 2019 et a accueilli Isla un an plus tard au début du confinement.

Parlant de l’arrivée de leur deuxième enfant dans des conditions plus normales, Ali a déclaré: “Je pense que ce sera un peu doux-amer d’une certaine manière.

«Nous pourrons profiter des choses que nous ne pouvions pas faire la dernière fois – nos familles ont raté les premiers mois de la vie d’Isla – donc je pense qu’il y aura un peu de chagrin pour ce que nous ne pouvions pas faire avant .

“En même temps, nous étions dans notre toute petite bulle dans notre appartement à Londres et il y avait une beauté et une simplicité là-dedans.”

Instagram/Ali Bastien

L’actrice attend actuellement son deuxième enfant avec son mari David O’ Mahony[/caption]