La star en phase terminale de A Place In The Sun, Jonnie Irwin, profite de la visite du Père Noël avec sa femme et son fils lors de son “dernier Noël”

Jonnie Irwin, en phase terminale, a apprécié la visite du Père Noël avec sa femme et son fils pour ce qui pourrait être leur dernier Noël ensemble.

Le présentateur de télévision, 49 ans, a révélé le mois dernier qu’il avait un cancer en phase terminale et que les médecins lui avaient donné six mois à vivre.

Jonnie est déterminé à créer de précieux souvenirs avec sa jeune famille

La star de la télévision s'est rendue sur Instagram pour partager des clichés de sa récente visite pour voir le Père Noël avec son fils et sa femme

Après avoir rendu public son diagnostic, l’animateur de A Place in the Sun vit pleinement sa vie et crée des souvenirs avec sa jeune famille.

Jonnie s’est rendu sur son compte Instagram pour partager avec les fans qu’il avait amené son fils Rex, 3 ans, voir le Père Noël avec sa femme Jess.

Parallèlement aux adorables clichés, Jonnie a déclaré: “Ok, j’ai cédé, Noël est là! Rien de btondonavec les tartes hachées et le vin chaud proposés du tout ! Joyeux noël! X”

Les jumeaux d’Irwin, Rafa et Cormac, qui ont deux ans, étaient absents des clichés.

Les jumeaux n’avaient qu’un mois quand on lui a diagnostiqué un cancer du poumon, qui s’est propagé à son cerveau. Les médecins disent qu’il lui reste “des mois, pas des années”.

Le soleil a révélé en exclusivité comment Jonnie avait été exclu de A Place in the Sun lorsque les patrons ont appris son diagnostic.

Les producteurs de Freeform TV, qui réalise l’émission, l’ont payé en milieu de série et n’ont pas renouvelé son contrat.

Jonnie a déclaré qu’il avait l’impression d’avoir été remplacé par quelqu’un de plus en forme et en meilleure santé, mais Freeform a déclaré qu’il était trop difficile d’obtenir une assurance pour lui permettre de voyager.

“Oui, j’ai le stade quatre et c’est en phase terminale – mais pas encore, alors laissez-moi vivre ma vie pendant que je le peux”, a-t-il déclaré au Sun.

“Dès que j’ai informé A Place in the Sun de mon diagnostic, ils m’ont payé pour le reste de la saison mais n’ont pas renouvelé mon contrat. Ils savaient que je voulais continuer.

“Ça fait mal. Cela m’a brisé le cœur. Je me sens énormément déçu. Je ne peux même plus regarder l’émission maintenant.

The Sun a révélé en exclusivité comment Jonnie avait été exclu de A Place in the Sun lorsque les patrons ont appris son diagnostic