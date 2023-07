La star emblématique de l’apprenti filme une nouvelle émission passionnante quelques jours après la crise de santé familiale

La star d’UN APPRENTI a été aperçue en train de filmer une nouvelle émission passionnante quelques jours seulement après une crise de santé familiale.

L’homme d’affaires et star de la télévision Tom Skinner ajoute une autre corde à son arc et apparaît sur The Weakest Link.

Tom Skinner a révélé qu’il participerait à la nouvelle saison de Celebrity Weakest Link[/caption]

Tom a révélé qu’il tournait à Glasgow et a plaisanté en disant que son expérience avec les quiz de pub l’avait préparé à relever le défi.

Il a partagé une photo de lui-même en studio et a écrit : « Aujourd’hui, j’ai eu l’honneur absolu d’être l’invité de Celebrity Weakest Link.

«C’était très amusant de filmer cela aujourd’hui à Glasgow et de rencontrer des gens brillants! Est-ce que des années de quiz dans les pubs m’ont aidé ?

« Je profite vraiment de toutes ces nouvelles opportunités télévisuelles qui me sont offertes et j’ai hâte de vivre ma prochaine aventure télévisée. Étalages. »

Son apparition dans The Weakest Link survient quelques jours après que sa femme a « failli mourir » lorsqu’elle a eu une césarienne d’urgence.

Tom dirigeait une équipe de West Ham Legends lors d’un tournoi en Caroline du Nord le mois dernier lorsque sa femme Sinead l’a appelé pour lui dire qu’elle avait besoin d’une césarienne d’urgence dans les prochaines 24 heures.

S’adressant exclusivement à The Sun, Tom, a révélé que les médecins avaient averti le couple si la chirurgie n’avait pas lieu, la vie de Sinead et celle des jumeaux étaient en grave danger – ce qui a déclenché son voyage désespéré de 5 000 milles vers le Royaume-Uni pour être avec eux.

Heureusement, les jumelles – nommées Roma et Darla – sont rentrées chez elles à la mi-juin après avoir passé quelques semaines à l’hôpital.

Tom, célèbre pour son slogan « Bosh » et ses petits-déjeuners viraux au Dino’s Cafe à Spitalfields, dans l’est de Londres, a appris la nouvelle de Sinead juste avant le premier match de l’équipe West Ham Legends lors du premier tournoi TCT – et il a demandé au chauffeur de bus de l’équipe de l’emmener à l’aéroport le plus proche pour réserver le premier vol de retour.

