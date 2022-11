La star d’Uunchai, Amitabh Bachchan, se fait masser par Anupam Kher sur les plateaux de KBC, Neena Gupta réagit

L’épisode le plus récent de Kaun Banega Crorepati 14 aura Anupam Kher, Boman Irani et Neena Gupta comme invités. Avec Big B alias Amitabh Bachchan, le groupe montera sur scène avec style. On verra les acteurs vétérans s’amuser ensemble dans la vidéo promotionnelle que la chaîne a partagée.

On voit Amitabh Bachchan accueillir ses amis dans son jeu télévisé dans les images partagées par la page Instagram de Sony TV. On peut voir les acteurs avoir des discussions légères alors que Boman Irani dit : “Profitons-en.” Dans une autre scène, Big B s’exclame “haaye Anupam” pendant qu’Anupam Kher le masse. Neena Gupta après avoir vu cela peut être vue en train de rire.

Partageant la vidéo, Sony TV a sous-titré : « KBC ke manch par @amitabhbachchan ji ki hogi apne doston se mulaqaat, aur pata chalega ki kyun chhalke unn sabhi ke jazbaat ? Dekhiye #KaunBanegaCrorepati, 7 novembre raat 9 baje, sirf #SonyEntertainmentTelevision par.





Neena Gupta est une star qui a fait ses preuves sur toutes les plateformes possibles. Avant de donner des performances stellaires dans les films. Avant de se faire une identité sur OTT, Neena a prouvé sa valeur en jouant un rôle majeur dans des séries télévisées à succès. Des feuilletons comme Buniyad, Saans, Mirza Ghalib et Khandan font partie de ces émissions dorées, qui sont encore largement discutées.

Récemment, Neena a rejoint DNA pour une conversation exclusive, et tout en faisant la promotion de son prochain film Uunchai, la star de Badhaai Ho s’est ouverte sur l’état actuel de la télévision. Gupta a déclaré: “Hum lakh keh le ki, les gens ne sont pas synchronisés (avec le contenu à la télévision), (contenu) hai régressif, lekin main yeh bolti hoon ki kyu chalte hai? Parce que notre société est régressive. Pourquoi ces saas- Les émissions de bahu sont toujours en cours, jaha saas composent laga ke, saree pehen ke rehti hai ? Kyu chalte hai ? Kyuki humari samaj aisa salut hai. Humare yaha 1 % log honge jo badle hain, baki humare desh mein auraton ka sthaan wahi hai. Aur kai saalon tak waise hi rehne wala hai. Le changement se produit mais à un niveau infime.”

Uunchai, réalisé par Sooraj Barjatya, sortira en salles le 11 novembre.