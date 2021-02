La star de UMBRELLA Academy, Justin H Min, a publié le premier aperçu de la Sparrow Academy dans la troisième saison de Netflix.

Les fans se souviendront comment, lors de la finale de la saison deux, la famille Hargreaves était horrifiée de voyager dans le temps, seulement pour apprendre qu’elle avait été remplacée par une nouvelle ligue de justiciers.

Le groupe se profilait, donnant très peu mais maintenant Justin – qui joue Ben depuis le début de la série Netflix – a partagé le premier regard sur sa nouvelle équipe.

Sur Twitter, Justin a partagé une photo de lui et de ses co-stars – Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez et Cazzie David – dans des vestes de sport bleu marine avec un motif moineau crème sur le devant.

Il a écrit à côté: « Que les jeux commencent ».

Le seul membre absent de la photo est Christopher, un cube de psykromium induisant l’effroi existentiel.

Le mois dernier, Netflix a partagé une photo de la nouvelle distribution de la saison trois, la production de la série de 10 épisodes devant commencer ce mois-ci à Toronto, au Canada.

Cependant, le streamer n’a pas encore publié de date de sortie, nous ne verrons donc peut-être pas la saison trois arriver avant 2022.

Pendant ce temps, Justin jouera une version très différente de Ben dans la saison trois, avec sa nouvelle incarnation qui sera un « tacticien machiavélique ».

On dit également qu’il est vicieux, pragmatique et déterminé à obtenir son statut de leader.

La co-star Justin jouera Marcus, qui maintient la famille ensemble, tandis que Britne jouera Fei, la personne la plus intelligente de la pièce.

Pendant ce temps, Jake jouera le rôle d’Alphonso, armé d’un sens de l’humour caustique et mordant, et Genesis jouera Sloane, un romantique et un rêveur.

Enfin, Cazzie incarnera Jayme, un solitaire caché sous un sweat à capuche, et Existential Dread Inducing Psylronium Cube jouera Christopher, qui joue le rôle d’oracle consulté des Sparrows.

Les saisons 1 et 2 de la Umbrella Academy sont désormais disponibles en streaming sur Netflix.