La star d’UConn, Paige Bueckers, revient d’une blessure au genou

Paige Bueckers essaie de chasser la peur de son esprit.

Mais c’est là que la joueuse nationale AP de l’année 2021 fait une coupure ou tombe durement sur sa jambe gauche réparée chirurgicalement.

Bueckers est de retour sur le terrain avec ses coéquipières – bien qu’elle ne participe pas encore pleinement aux matchs d’entraînement – ​​10 mois après avoir subi la deuxième blessure majeure au genou de sa carrière universitaire.

Et elle se demande parfois, cela pourrait-il se reproduire ?

« Je crois que tout arrive pour une raison », a déclaré Bueckers mercredi après un entraînement d’équipe. « N’importe qui peut avoir peur de se blesser. Vous n’avez pas besoin d’avoir une blessure antérieure pour faire ça. Je pense que la peur est toujours là, mais j’essaie de ne pas la laisser me consumer et d’y aller et de m’amuser. »

Eh bien, amusez-vous et mettez-vous en forme pour mener UConn dans une course à un 12e titre national et son premier depuis 2016, a-t-elle déclaré.

Bueckers était tout en première année, avec une moyenne de 20 points, 5,8 passes décisives et 4,9 rebonds par match.

Mais en décembre de sa deuxième saison, pendant les dernières secondes d’une victoire contre Notre-Dame, elle s’est tordue la jambe gauche en dribblant et est tombée, souffrant d’une fracture du plateau du tibia et d’un ménisque déchiré.

Elle a raté 19 matchs en 2021-22, mais est revenue de cette blessure en fin de saison et a mené UConn à son 14e Final Four consécutif.

Puis, en août dernier, lors d’un entraînement de pré-saison, elle s’est déchirée le ligament croisé antérieur de ce même genou et a raté toute la saison 2022-23. L’équipe est toujours allée 31-6, mais a perdu dans le Sweet 16 contre Ohio State.

Bueckers n’était pas le seul joueur blessé des Huskies. L’étudiant de première année Ice Brady a également raté la saison en raison d’une blessure au genou et Azzi Fudd (genou) et Caroline Ducharme (commotions cérébrales), ont tous deux manqué beaucoup de temps.

En fait, les Huskies ont dû reporter un match en janvier lorsque l’équipe n’a pas pu trouver sept joueurs en bonne santé pour s’habiller.

Bueckers a déclaré qu’elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle, Fudd, Ducharme, Nika Muhl, Aaliyah Edwards et Aubrey Griffin étaient tous en bonne santé en même temps.

Ils espèrent être en novembre au début de la prochaine saison. Mais Ducharme a dit qu’ils prenaient les choses lentement.

« Il y a une différence entre travailler dur et en faire trop », a-t-elle déclaré. « Nous sommes tous un peu trop habitués aux blessures et nous en avons trop traversé pour ne pas être intelligents à ce sujet. »

Pour Bueckers, cela signifie qu’elle ne participera probablement pas à des matchs hors-concours en août lorsque les Huskies se rendront en Croatie, en Slovénie et en Italie.

Elle a déclaré que l’objectif était d’être prête pour l’ouverture de la saison et de jouer éventuellement mieux qu’elle ne l’a fait en première année.

Bueckers a passé l’année dernière en tant que « Coach P », assis sur le banc à regarder et à apprendre de Geno Auriemma et de son équipe. Elle a dit qu’elle avait compris les petits détails qui peuvent faire la différence entre gagner et perdre.

Elle est également plus mature, a-t-elle dit, et a travaillé pour devenir plus forte dans la salle de musculation.

« Alors je pense que je serai meilleure », a-t-elle déclaré. « Mais comme j’ai vécu ma deuxième saison quand j’essayais de revenir, ce n’était pas aussi fluide que je le voulais. Il y a des hauts et des bas, des hauts et des bas, et je sais que quand je suis revenu pour la première fois, j’étais Ce n’est pas le joueur que je voulais être. Et je ne me précipite pas. »

En partie à cause de ces blessures, les Huskies ne sont plus considérées comme l’équipe dominante du basketball féminin.

Mais Fudd a déclaré qu’ils se contentaient de partager la vedette avec LSU, la Caroline du Sud, l’Iowa et d’autres programmes – pour l’instant.

« Je n’ai aucun problème à ne pas parler de moi, à ne pas obtenir le respect que nous méritons », a-t-elle déclaré. « Quand la saison arrivera, nous allons sortir et le prouver et gagner le respect à la dure. Et s’ils ont une haute opinion de nous maintenant, ils auront une haute opinion de nous plus tard. »

Reportage de l’Associated Press.

