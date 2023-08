La star d’UConn, Paige Bueckers, dit qu’elle est autorisée à jouer un an après une blessure au LCA

La star d’UConn, Paige Bueckers, a annoncé sur Instagram qu’elle avait été autorisée à jouer un an après avoir subi une opération du LCA au genou gauche.

« Tout est autorisé et prêt pour le décollage », Bueckers mettre sur le site de médias sociaux Mercredi, ajoutant « 369 » – une référence au nombre de jours depuis son opération. Elle a été opérée le 5 août 2022.

Bueckers, qui était la joueuse AP de l’année en tant que recrue, a déclaré plus tôt cet été qu’elle avait participé à toutes les activités de basket-ball, à l’exception de jouer à 5 contre 5.

L’entraîneur d’UConn, Geno Auriemma, a déclaré fin juin qu’elle était « à 90% » rétablie.

Bueckers a raté la plupart des deux dernières saisons en raison de blessures au genou gauche. La première, une fracture du plateau tibial et une déchirure du ménisque latéral, est survenue au cours de sa deuxième saison. Elle est revenue à la fin de cette saison, aidant UConn à faire son 14e Final Four consécutif avant de perdre contre la Caroline du Sud lors du match de championnat national.

Elle a raté toute l’année dernière avec la blessure au LCA.

UConn part lundi pour un voyage à l’étranger en Croatie, en Slovénie et en Italie.

Reportage de l’Associated Press.

