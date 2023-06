La star d’UConn, Paige Bueckers, devrait être prête pour la saison

Paige Bueckers devrait être prête à jouer au début de la saison régulière, selon l’entraîneur d’UConn Geno Auriemma.

Bueckers, qui a subi une blessure au LCA en août dernier lors d’un entraînement de pré-saison et a raté toute la saison 2022-2023, a récupéré de sa blessure et, selon Auriemma, est sur le point d’être prête à partir.

L’entraîneur du championnat national à 11 reprises s’est entretenu mardi avec FOX61 News lors de son tournoi de golf caritatif annuel à West Hartford, Connecticut, et a fait le point sur le statut de Bueckers.

« C’est la meilleure qu’elle ait jamais été, la plus forte qu’elle ait jamais été, la plus en forme qu’elle ait jamais été », a déclaré Auriemma. « C’est le plus de temps qu’elle a passé à travailler sur son corps, son esprit, juste à prendre soin d’elle-même. »

Auriemma pense que Bueckers sort de sa période de récupération physiquement et mentalement forte. Il a cité sa maturité par rapport aux autres étudiantes-athlètes comme un facteur de son rétablissement.

« Elle a une longueur d’avance … et c’est peut-être ce que l’année sabbatique a fait », a déclaré Auriemma. « Cela lui a montré, si tu veux une longue carrière, c’est comme ça que tu vas devoir t’y prendre à partir de maintenant avec des blessures, pas de blessures, ça n’a pas d’importance. C’est ce que tu vas devoir faire. Et elle l’a adopté. »

« Je ne l’ai jamais vue mieux non plus … jouer en tête-à-tête, 2 contre 2 ou 3 contre 3 », a poursuivi Auriemma.

« Ce qu’elle fait dans la salle de musculation, juste… la façon dont elle se promène. La façon dont tout le monde la regarde. La façon dont tout le monde s’accroche à chaque mot qu’elle dit. Il y a juste une maturité chez elle. »

Auriemma a précisé que Bueckers est encore une jeune joueuse essayant de comprendre les choses, mais a également déclaré: « Elle l’a compris du mieux qu’il peut être compris par un enfant de son âge, après avoir traversé ce qu’elle a traversé. »

Les Huskies devraient disputer des matchs hors-concours en août en Croatie, en Slovénie et en Italie. Bueckers prévoit de se détendre et s’absentera probablement de ces matchs pour être prête pour la saison régulière.

« Il y a une différence entre travailler dur et en faire trop », a-t-elle déclaré. « Nous sommes tous un peu trop habitués à avoir des blessures, et nous avons traversé trop de choses pour ne pas être intelligents à ce sujet. »

