La star du TIFF de cette année ? Femmes compliquées travaillant dans les arts

Un thème particulier a émergé au Festival international du film de Toronto, où plusieurs films de cette année dressent le portrait de femmes artistes obligées de se demander comment elles – et leur art – sont perçues par la société.

Certains subissent les pressions de la création dans une industrie qui ne veut pas qu’ils réussissent, ou leur art est utilisé contre eux pour dévaloriser leur humanité.

Atome d’Egoyan Sept voiles, par exemple, parle d’une directrice d’opéra canadienne qui commence à perdre pied en remontant une pièce que son ancien amant (qui était aussi son mentor beaucoup plus âgé) avait mis en scène des années avant elle. Dans Jours de bonheurla carrière prometteuse d’un directeur d’orchestre est étroitement contrôlée par son père agent, et elle doit choisir entre poursuivre la perfection ou le bonheur.

Ensuite, il y a Anatomie d’une chute, dans lequel une écrivaine allemande à succès – et ses romans – sont jugés pour le meurtre de son mari ; tandis que le biopic Chat sauvage se débat avec la croyance inébranlable de l’écrivain gothique du sud Flannery O’Connor dans son travail souvent controversé, alors qu’il est chroniquement incompris par les gens qui l’entourent.

Maya et Ethan Hawke sur Chat sauvage: Pourquoi Maya et Ethan Hawke ont réalisé un film sur l'écrivain Flannery O'Connor

Celles-ci semblent aller à l’encontre du courant féministe dominant qui a émergé depuis le début du mouvement #MeToo, dont une grande partie était centrée, pour le meilleur ou pour le pire, autour de femmes héroïques en quête d’un monde meilleur (pensez Capitaine Marvel ou Dit-elle ou Bombeou même plus récemment, Barbie.)

« Il y avait ce mouvement de gens – du public ou même des cinéastes – qui se disaient: ‘Oh, nous allons faire des films sur des « personnages féminins forts » », a déclaré Justine Smith, critique de cinéma et rédactrice en chef de Montreal Arts. et le site culturel CultMTL.

La critique de cinéma Justine Smith affirme qu’une partie de l’attrait de ces films pourrait être notre fascination pour les génies créatifs. (Soumis par Justine Smith)

« Ce qui – je ne sais pas pourquoi – est vite devenu le symbole de cette caricature d’une femme qui ne peut rien faire de mal, qui est super forte, super puissante, qui est littéralement une super-héroïne dans de nombreux cas. Et ce n’est pas un reflet. de la réalité. Il ne révèle aucune complexité.

« Cela finit par ressembler à une correction excessive qui efface toute complexité du fait d’être une femme, voire d’être un être humain. »

Les offres du TIFF suggèrent qu’une poignée de cinéastes sont de plus en plus préoccupées par un portrait plus complexe des femmes – et plus particulièrement des femmes artistes. Certains sont manipulateurs ; certains sont pris dans un cycle d’abus ; certains doivent défendre la nature de leur art.

« L’une des choses qui sont ressorties de [the #MeToo era] C’est ce que signifie être une femme dans le monde du divertissement. Et nous pouvons élargir cela au monde de l’art », a déclaré Smith.

« Nous avons beaucoup de conversations très difficiles ou stimulantes sur la manière dont le genre joue dans le processus artistique en général. Et donc, pour moi, c’est ce qui alimente en quelque sorte beaucoup de ce type de films. »

Fascination pour les génies

Justine Triet, la réalisatrice française de Anatomie d’une chutea discuté de ses sentiments sur la façon dont elle est perçue en tant que femme dans l’industrie créative et si une partie de cela a été canalisée dans son film, dans lequel les romans de sa protagoniste Sandra sont séparés.

« Le personnage est suivi ou surveillé de plusieurs manières et elle est analysée pour bien plus que ses actions. Elle est analysée pour elle. [social] mœurs », a déclaré Triet.

REGARDER | La bande-annonce de Anatomie d’une chute :

Une grande partie du film se déroule comme une procédure, avec des extraits des œuvres publiées de Sandra présentés comme preuve dans la salle d’audience. (« Ses livres font partie de ce procès », insiste le procureur.) Le jury se substitue au public : pensons-nous qu’elle a commis un meurtre ? Qu’est-ce que cela dit de nous ?

« Il m’a fallu du temps pour vraiment comprendre les enjeux d’un combat féministe, pour pouvoir identifier les lieux dans lesquels j’étais jugée et où j’étais victime d’un système de critique qui interdisait aux femmes de se comporter. faire des erreurs de la même manière, et où la réussite est toujours un peu plus suspecte », a-t-elle déclaré.

Triet, Chloé Robichaud sur la réalité d'être des artistes féminines : Les cinéastes du TIFF discutent des défis liés au fait d'être une femme dans une industrie créative

Une partie de l’attrait de ces films pourrait être notre fascination pour les génies créatifs, explique Smith.

Le thriller psychologique de l’année dernière Le goudron Il s’agissait d’une chef d’orchestre puissante et de renommée mondiale (Cate Blanchett) dont la manipulation et les abus envers ses subordonnées féminines, dont une ancienne élève qui s’est suicidée, commencent à la rattraper. Le personnage principal – qui est lesbienne – incarne de nombreux clichés du génie masculin, a déclaré Smith.

« Ce que je trouve intéressant dans beaucoup de ces films sur les femmes, c’est qu’ils ne supposent pas immédiatement qu’elles sont un génie, comme on pourrait le faire dans un film sur Mozart ou un autre génie masculin », a-t-elle déclaré.

« Il est plus complexe de traiter cette question et ce qu’elle signifie et aussi, encore une fois, ce que cela vous donne la permission de faire dans le monde. »

Des thèmes similaires se répercutent partout Sept voilescar le personnage d’Amanda Seyfried semble entrer dans le même cycle de déclenchement de pouvoir et de manipulation dont elle a été victime dans sa jeunesse.

Ces idées sont également présentes, quoique dans une mesure différente, dans Chat sauvage. Même si O’Connor n’est pas directrice d’un orchestre ou d’un opéra, et qu’elle n’a pas non plus de subordonnés dans le cadre d’une entreprise, elle détient un autre type de pouvoir, dit Smith.

« Elle est puissante parce qu’elle est perçue d’une certaine manière comme un génie », a-t-elle déclaré. « Nous voyons toutes ces scènes au début du film où elle est à l’Iowa [Writers] Les ateliers, où elle est dans ces cours et elle est écrivain, et on ne voit pas forcément les autres élèves travailler, mais à travers le cadrage, on comprend qu’elle est au-dessus d’eux. »

S’adressant à CBC News avant la première du film, Chat sauvage star Maya Hawke – qui est la fille de Chat sauvage le réalisateur Ethan Hawke et l’actrice Uma Thurman — ont déclaré qu’elle était fascinée par le mélange d’ambition artistique et de doute de soi d’O’Connor.

« Je pense qu’une négociation sur l’endroit où vous appartenez, avec qui vous vous situez et comment faire du bon travail dans votre travail est un sentiment assez courant », et qu’elle voulait explorer dans l’histoire d’O’Connor, a-t-elle déclaré.

REGARDER | La bande-annonce d’un drame québécois Jours de bonheur:

Ethan Hawke a déclaré que le jeune Hawke voulait jouer une « femme vraiment complexe » dont l’histoire de la vie ne tournait pas autour d’un homme.

« Il s’agissait d’elle-même et de sa connaissance d’elle-même, de sa foi, de sa créativité et de ses propres démons », a-t-il déclaré.

Chloé Robichaud, qui a réalisé Jours de bonheuraffirme que, même si elle ne peut parler que de sa propre expérience en tant que femme travaillant dans une industrie créative, les exigences imposées aux femmes constituent un fil conducteur qui s’étend au-delà du monde artistique.

« Je pense que nous pouvons tous comprendre ce genre de pression pour être tout », a-t-elle déclaré. « Je ne pense pas que ce soit aussi spécifique. Je pense que c’est simplement ce que nous demandons aux femmes en général. »