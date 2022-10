La star du tennis veut que l’accusation d’agression soit rejetée pour des raisons de santé mentale

Le finaliste de Wimbledon, Nick Kyrgios, fait face à une accusation liée à un incident présumé en janvier 2021

Le joueur de tennis Nick Kyrgios cherchera à faire rejeter une accusation d’agression de janvier 2021 pour des raisons liées à la santé mentale, a détaillé mardi son avocat devant un tribunal australien.

Michael Kukulies-Smith, représentant Kyrgios devant le tribunal de sa ville natale de Canberra, a demandé un ajournement de l’affaire pour permettre la préparation d’un rapport de santé mentale sur son client.

La demande a incité le magistrat Glenn Theakston à ajourner jusqu’au 3 février, date à laquelle les avocats de Kyrgios devraient demander le rejet des accusations.

Kyrgios avait été accusé de voies de fait simples, qui découleraient d’un incident de janvier 2021 avec son ancienne petite amie qui a ensuite été signalé à la police. L’accusation est assortie d’une peine de prison maximale de deux ans.

Détaillant la demande, Kukulies-Smith a déclaré que Kyrgios avait des antécédents d’épisodes de santé mentale depuis 2015 et a fait part au tribunal d’un certain nombre de déclarations inhabituelles faites par la star du tennis en public depuis lors.

Kyrgios s’est ouvert sur ses problèmes de santé mentale plus tôt cette année, déclarant que sa performance à l’Open d’Australie 2019 était embourbée dans “déprimé et négatif” les pensées.

“J’étais seul, déprimé, négatif, abusant d’alcool, de drogues, repoussant ma famille et mes amis», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux en février.

“Je me sentais comme si je ne pouvais pas parler ou faire confiance à personne. C’était le résultat de ne pas s’ouvrir et de refuser de s’appuyer sur mes proches et simplement de me pousser petit à petit à être positif.”

Kyrgios avait également fait référence à ses problèmes de santé mentale lors de sa course à la finale masculine de Wimbledon en 2022, où il avait perdu contre Novak Djokovic, ainsi qu’à ses efforts à l’US Open de cette année, où il avait atteint le stade des quarts de finale.

Après avoir éliminé le champion en titre Daniil Medvedev à Flushing Meadows, Kyrgios a fait part de sa satisfaction d’avoir vaincu “certaines situations vraiment difficiles, mentalement”.

Il a également déclaré que ses luttes l’avaient amené à “certains endroits vraiment effrayants.”

Kukulies-Smith a également déclaré au tribunal que Kyrgios souhaitait assister à l’audience de février.

Kyrgios est actuellement à Tokyo où il participe à l’Open du Japon. Peu de temps après l’audience du tribunal à plusieurs milliers de kilomètres de là, Kyrgios a battu Tseng Chun-hsin en deux sets pour passer aux huitièmes de finale.

Malgré les problèmes juridiques, Kyrgios a déclaré aux journalistes avant le match qu’il restait concentré et a déclaré que sa préparation était “pas difficile du tout”

“Il y a tellement de choses que je peux contrôler et je prends toutes les mesures et je m’en occupe en dehors du terrain,” il ajouta.

“Je ne peux faire que ce que je peux et je suis ici à Tokyo et j’essaie juste de jouer du bon tennis, de continuer sur cette lancée et d’essayer de faire mon travail.”