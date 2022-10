La star du tennis Simona Halep promet de “se battre jusqu’au bout” après avoir échoué à un test antidopage | Nouvelles du monde

Simona Halep, double championne du Grand Chelem, a juré de “se battre jusqu’au bout” et d’effacer son nom après un test de dopage raté.

L’ancienne championne de Wimbledon a déclaré que l’idée de tricher “ne m’avait même pas traversé l’esprit une seule fois” et qu’elle se sentait “complètement confuse et trahie”.

L’Agence internationale pour l’intégrité du tennis a annoncé vendredi que le numéro neuf mondial avait été testé positif au Roxadustat, un médicament stimulant le sang, à l’US Open.

“Simona Halep, une joueuse de tennis roumaine de 31 ans, a été provisoirement suspendue en vertu de l’article 7.12.1 du programme antidopage de tennis 2022 (TADP)”, a indiqué l’organisme dans un communiqué.

S’adressant aux réseaux sociaux après l’annonce, Halep a déclaré: “Aujourd’hui commence le match le plus difficile de ma vie: un combat pour la vérité.

“J’ai été informé que j’ai été testé positif pour une substance appelée Roxadustat en quantité extrêmement faible, ce qui a été le plus grand choc de ma vie.

“Tout au long de ma carrière, l’idée de tricherie ne m’a jamais traversé l’esprit une seule fois, car cela va totalement à l’encontre de toutes les valeurs avec lesquelles j’ai été éduqué.”

Elle est la joueuse de tennis la plus en vue à avoir échoué à un test de dépistage de drogue depuis Maria Sharapova il y a six ans.

Halep a poursuivi: “Face à une situation aussi injuste, je me sens complètement confus et trahi. Je me battrai jusqu’au bout pour prouver que je n’ai jamais pris sciemment de substance interdite et j’ai la foi que, tôt ou tard, la vérité sortira.

“Ce n’est pas une question de titres ou d’argent. C’est une question d’honneur et de l’histoire d’amour que j’ai développée avec le jeu de tennis au cours des 25 dernières années.”

Roxadustat peut augmenter la production de globules rouges, ce qui favorise l’endurance des athlètes.