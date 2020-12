Légende du tennis indien Sania Mirza a partagé une vidéo sur son compte Instagram où on peut la voir enseigner à son fils de deux ans les feux de signalisation. Dans le clip de 30 secondes, elle et peu Izhaan Mirza Malik partager du temps de qualité ludique ensemble et Sania lui apprend ce que signifie chaque couleur des feux de signalisation.

Elle a écrit la légende « C’est bien de leur apprendre aux jeunes … Les très jeunes apprennent tout sur les boîtes de signalisation » et a recueilli plus de 3 likes lakh. Mère-fils est vu dans leur pyjama où Mirza dessine les signes au tableau et Izhaan demande: « Que signifie le vert? » ce à quoi Izhaan répond: «Vert veut dire aller». Mirza demande alors: « Et que signifie orange? » et il dit: « Orange signifie s’il vous plaît attendez. » Elle demande en outre: « Que signifie le rouge? » à quoi il répond « Rouge signifie stop ».

Regardez la vidéo adorable ici:

Même la star de Bollywood Parineeti Chopra n’a pas pu résister au charme d’Izhaan, en disant: « Pourquoi me fais-tu ça avec mon cœur. » Les internautes louent tous la gentillesse et le charme espiègle d’Izhaan, plusieurs utilisateurs l’ont qualifié de «mignon».

Sania Mirza a épousé le joueur de cricket pakistanais Shoaib Malik en 2010 et le couple de sportifs a été béni en octobre 2018 avec un petit garçon Izhaan Mirza Malik.

Plus tôt en novembre, Sania, inspirée par Serena Williams, a écrit une lettre ouverte parlant de son temps pendant la grossesse et du fait qu’elle pensait qu’elle ne se rendrait plus jamais au court de tennis. Intitulée «Une ode à toutes les mères», elle a partagé cette grossesse et avoir un bébé a fait d’elle une meilleure personne.

Dans la lettre, elle a écrit que la grossesse est quelque chose qu’elle a vécu pour la première fois de sa vie. Elle y réfléchit et dit que tout le monde a une certaine image dans sa tête à ce sujet, mais quand ils en font l’expérience, vous comprenez vraiment ce que cela signifie et que cela vous change absolument en tant qu’humain.

Mirza partage son parcours de transformation, écrit; « Après avoir pris environ 23 kg pendant ma grossesse, je n’étais pas sûre de retrouver la forme et de jouer à nouveau au tennis. »

Elle raconte plus tard qu’après avoir perdu environ 26 livres avec de nombreux régimes d’entraînement et des régimes très stricts, elle a pu revenir au tennis parce qu’elle le savait, l’aimait et le faisait. «Finalement, quand j’ai gagné à Hobart après mon retour, c’était assez incroyable. J’étais honnêtement très fière de moi pour avoir pu me remettre au plus haut niveau et je pense que j’étais là mentalement », ajoute-t-elle.