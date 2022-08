La star du tennis russe revendique la politique

Andrey Rublev a déclaré qu’il avait l’intention d’utiliser sa plate-forme pour de bonnes causes

Le Russe Andrey Rublev a déclaré que le tennis peut fournir un exemple de sport en dehors de la politique malgré les interdictions de Wimbledon imposées aux joueurs en raison du conflit en Ukraine.

Rublev est revenu à l’action au Citi Open de Washington DC mardi, battant son rival britannique Jake Draper en deux sets pour se qualifier pour les 16 derniers de l’événement sur terrain dur au Rock Creek Park Tennis Center.

Comme ses compatriotes, Rublev a été écarté de Wimbledon en juin et juillet en raison de la décision des patrons du tennis britannique de bloquer les concurrents russes et biélorusses de tous les événements en Grande-Bretagne.

S’exprimant après avoir battu Draper, Rublev a admis que le tennis était pollué par la politique – mais a exprimé sa conviction qu’il n’était pas nécessaire qu’il en soit ainsi.

“Bien sûr, je pense que la politique a toujours été dans le sport. Tout le monde le sait. Mais je crois qu’en étant unis et en faisant de bonnes choses pour la paix, le tennis peut être [outside politics]en général,” Rublev a déclaré, selon tennis.com.

“Si le tennis en est un exemple, peut-être que d’autres sports suivront, et en général, peut-être qu’un jour le sport pourra être sans politique.

“Évidemment, au moins, je crois que le tennis peut être sans politique, car le tennis est quelque chose d’indépendant.

« Je pense que c’est l’un des rares sports qui soit indépendant du reste des sports. Nous avons des joueurs de partout.

“Nous jouons dans tous les pays. Il n’y a pas un seul endroit où nous nous produisons. Nous voyageons dans le monde entier », a ajouté le joueur de 24 ans.

“Je pense que le tennis a de bonnes chances d’être en dehors de la politique, car nous avons toutes les nations. Nous avons des garçons et des filles, tellement, tous les continents, tellement de pays, tellement de tournois par an.

Rublev est récemment apparu dans une interview approfondie sur YouTube avec la blogueuse Vitya Kravchenko qui a été filmée en Espagne et qui mettait en vedette la star féminine russe Daria Kasatkina.

Le couple a discuté de la situation en Ukraine, mais Kasatkina en particulier a fait la une des journaux pour avoir confirmé qu’elle était en couple avec une femme.

Rublev a déclaré que l’interview était « hyper positif » et cela “Près de 90% ou même plus des gens n’écrivaient que des choses positives et vraiment bonnes auxquelles je ne m’attendais même pas.”

Rublev est tête de série première au Citi Open et affrontera le vainqueur du match 100% américain entre Jack Sock et Maxime Cressy au tour suivant.

Contrairement à Wimbledon, Rublev et ses compatriotes russes seront libres de participer au prochain Grand Chelem de l’année lorsque l’US Open débutera à la fin du mois.