La star du tennis russe réfléchit aux commentaires “pas intelligents” de l’Open d’Australie

Daniil Medvedev a été critiqué pour ses commentaires sur les fans de tennis australiens

Le septième joueur mondial, le Russe Daniil Medvedev, a déclaré qu’un commentaire qu’il avait fait à l’Open d’Australie de l’année dernière dans lequel il décrivait les fans de tennis locaux comme ayant un faible QI était “pas intélligent.”

La colère de Medvedev a été attirée par une section de supporters lors de l’événement du Grand Chelem qui scandaient “siuuu», une acclamation prise comme un huer et associée au footballeur Cristiano Ronaldo, entre certains de ses services lors d’un match contre le favori local Nick Kyrgios.

Medvedev dira plus tard à Eurosport »Je suppose que certaines personnes ont juste un faible QI.”

Cependant, à quelques semaines du dernier défi du Grand Chelem de Medvedev et avant son match de mardi à l’International d’Adélaïde, il a admis que sa réaction n’était pas appropriée.

“Sur les 13 000 qui étaient là, car le stade était plein à craquer, ce commentaire était peut-être à 50 personnes maximum, donc c’est la première chose», a déclaré Medvedev. “Et ce commentaire n’était probablement pas intelligent de ma part.

“Mais quand tu sors du match, comme c’était avec Nick, parfois tu dis des choses comme une heure après, [and you think] « Pourquoi ai-je dit cela ? » D’abord c’est peut-être pas vrai, ensuite c’est stupide.”

Medvedev gagnerait le match, enregistrant sa toute première victoire contre Kyrgios dans le processus, et a déclaré qu’il anticipait une autre bataille mémorable avec l’Australien si leurs chemins se croisaient à Melbourne.

“Nick est un grand joueur, excellent service», a déclaré Medvedev. “Je n’ai pas l’impression que nous ayons une sorte de rivalité folle parce qu’il a certainement des rivalités plus épicées avec d’autres joueurs.

“J’ai l’impression que quand je joue contre lui, c’est un super match. J’aimerais le jouer plus, essayer de faire mieux que l’an dernier. Décidément, à l’US Open, il n’était pas facile à gérer, donc je veux essayer de prendre ma revanche si j’en ai l’occasion..”

Mais, plus que cela, Medvedev dit qu’il voit l’Open d’Australie de cette année comme une chance de rédemption après une défaite décourageante contre Rafael Nadal lors de la finale de l’année dernière ; un match qu’il a l’impression d’avoir laissé échapper de sa prise au milieu d’une riposte époustouflante de l’Espagnol.

“Je me sentais absolument terrible … le truc avec la vie et le tennis, c’est qu’il faut s’en remettre, essayer d’en tirer des leçons parce qu’on ne peut pas changer le passé,” il a dit.

“J’ai eu des moments difficiles dans ma carrière… des pertes difficiles. Je connais beaucoup de défaites d’affilée et j’ai toujours réussi à retrouver le chemin du retour, donc je suis sûr que je vais trouver le chemin du retour à un niveau encore plus élevé que celui que je jouais peut-être l’année dernière.

“Mais oui, le match n’a pas été facile à surmonter pendant un certain temps, mais en ce moment, j’attends avec impatience l’Open d’Australie et je veux faire mieux que l’an dernier. C’est le but.”