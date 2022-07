La star du tennis russe partage une photo avec son partenaire après son “coming out”

Daria Kasatkina a publié une photo avec Natalia Zabiiako après la publication d’une interview YouTube révélatrice lundi

La numéro un russe du tennis féminin Daria Kasatkina a révélé qu’elle était en couple avec l’ancienne star du patinage artistique Natalia Zabiiako, peu de temps après que Kasatkina ait discuté de sa sexualité dans une interview sur YouTube.

Kasatkina, 25 ans, a fait des révélations sur sa vie privée lors d’une vaste discussion en Espagne avec le blogueur Vitya Kravchenko qui a été publiée lundi.

La star du tennis a déclaré que le sujet pourrait être un “tabou” dans son pays natal mais a ajouté que “vivre dans le placard pendant longtemps est difficile et n’a pas de sens.”

“Il y a cette phrase, ‘si tu veux être gay’. Que vous le vouliez ou non, que vous le deveniez ou non. Quel genre d’absurdité est-ce ?” demanda Kasatkina.

« Vraiment, il me semble qu’il n’y a rien de plus facile au monde que d’être hétéro. Si on avait le choix, qui choisirait d’être gay et de se compliquer la vie ? Sérieusement. Surtout en Russie.

Après avoir confirmé dans l’interview qu’elle était en couple avec une femme, Kasatkina a ensuite posté une image aux côtés de Zabiiako, 27 ans.

Kasatkina a confirmé sa relation avec Zabiiako. © Instagram @kasatkina





Zabiiako, d’origine estonienne, est un ancien patineur en couple qui a remporté l’argent olympique avec l’équipe russe aux Jeux d’hiver de 2018 à PyeongChang et le bronze aux Championnats du monde 2019 au Japon.

Zabiiako a également partagé des images récentes avec Kasatkina sur ses propres pages de médias sociaux, notamment lorsqu’elle a souhaité à la star du tennis un joyeux anniversaire en mai.

Zabiiako a également partagé des photos avec la star du tennis. © Instagram @natalia_zabiiako





Kasatkina est la meilleure star russe du tennis féminin et est actuellement classée numéro 12 au monde. Elle a réalisé le meilleur parcours de sa carrière jusqu’aux demi-finales de Roland-Garros en juin et compte quatre titres en simple WTA à son actif.

Les nouvelles concernant sa vie personnelle ont fait la une des journaux en Russie et au-delà. Cela fait suite à une déclaration similaire de la star russe du football féminin Nadya Karpova dans une interview à la BBC le mois dernier.

Kasatkina avait déjà déclaré dans une interview l’année dernière qu’elle était ouverte à avoir des relations avec des femmes et des hommes.

