La star du tennis russe parle de sa sexualité

Daria Kasatkina a abordé le sujet dans une interview intime sur YouTube

La numéro un russe du tennis féminin Daria Kasatkina a révélé qu’elle était dans une relation gay alors qu’elle parlait de sa sexualité dans une large interview sur YouTube.

S’adressant à la blogueuse Vitya Kravchenko en Espagne, Kasatkina a été interrogée sur la footballeuse russe Nadezhda Karpova, qui a confirmé qu’elle était gay dans une récente interview avec la BBC.

Kasatkina, 25 ans, a déclaré que la nouvelle avait été une source d’inspiration avant de discuter de sa propre sexualité.

“Je suis un peu nerveux, parce que je n’ai jamais été aussi ouvert devant la caméra,” dit Kasatkina, ajoutant “mais en général, je suis plutôt cool.”

Kasatkina a répondu “oui” lorsqu’on lui a demandé si elle avait une petite amie, avant de décrire comment les nouvelles pourraient se passer en Russie.

« Il y a tellement de sujets tabous dans notre pays. Et il y a des sujets plus importants qui sont interdits, donc il n’y a rien d’étonnant », dit-elle.

“Il y a cette phrase, ‘si tu veux être gay’. Que vous le vouliez ou non, que vous le deveniez ou non. Quel genre d’absurdité est-ce?

« Vraiment, il me semble qu’il n’y a rien de plus facile au monde que d’être hétéro. Si on avait le choix, qui choisirait d’être gay et de se compliquer la vie ? Sérieusement. Surtout en Russie.

Lorsqu’on lui a demandé quand elle pensait que se tenir la main pour un couple gay deviendrait possible en Russie, Kasatkina a répondu : “Jamais. Eh bien, à en juger par la façon dont les choses se passent, jamais.

“Nous avions certaines tendances il n’y a pas si longtemps – à peu près quand le [2018 football] Coupe du monde était. Ensuite, “la route est fermée pour réparations”.

« Vivre dans le placard, comme on dit, pendant longtemps est difficile et n’a pas de sens. Ce sera coincé dans votre tête jusqu’à ce que vous le disiez, ” ajouté Kasatkina.

« Il est clair que chacun choisit comment s’ouvrir et combien. Il faut être à l’aise avec soi-même, c’est le plus important. »

Des rapports avaient déjà suggéré que Kasatkina était bisexuelle sur la base d’une interview qu’elle avait donnée l’année dernière dans laquelle elle avait déclaré qu’elle aurait une relation avec une femme.

Kasatkina est actuellement la numéro un féminine russe et est classée numéro 12 au monde.

Elle a quatre titres en simple WTA à son nom et a accumulé plus de 8,5 millions de dollars en prix de carrière.