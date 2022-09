Roger Federer a annoncé jeudi sa retraite du tennis de compétition. Son événement d’adieu sera la Laver Cup à Londres la semaine prochaine. Le joueur de 41 ans a remporté 20 titres du Grand Chelem au cours de sa carrière. Une série d’opérations au genou l’a forcé à quitter le court de tennis depuis Wimbledon 2021. Il a publié la grande nouvelle sur ses comptes de médias sociaux où il a déclaré qu’il avait travaillé dur pour revenir au tennis de compétition au cours des deux dernières années, mais estime que son corps a lui a donné un message clair.

“La Laver Cup la semaine prochaine à Londres sera mon dernier événement ATP”, a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur son compte Twitter.

Dès que la nouvelle est sortie, les gens ont commencé à exprimer leurs réactions sur les réseaux sociaux. “Je viens de créer ce compte Twitter pour vous. Pour voir vos publications, interagir avec vous et tous et mon meilleur jour de vie a été lorsque vous avez aimé mon commentaire sous votre publication.. Je viens de commencer à regarder le tennis à cause de vous. Je n’ai jamais eu l’impression de regarder un match sans vous”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Le plus grand de tous les temps ! ». Voici quelques réactions :

Bonne retraite le Grand @Roger Federer ❤

Tu nous manques sur le terrain https://t.co/GPlUFytaM1 — aneelkarkee@567 (@aneelkarkee5671) 16 septembre 2022

Bravo Roger. Merci pour les souvenirs partagés mon ami. Ce fut un honneur de partager du temps/des expériences sur les terrains les plus sacrés de notre sport. Ne soyez pas un étranger…. – andyroddick (@andyroddick) 15 septembre 2022

Roger, il y avait et il n’y aura jamais quelqu’un comme toi. Tu m’as écrasé sur le terrain, mais tu étais si gentil et sincère que je ne pouvais pas te détester pour ça. Vous avez amélioré le jeu sur et en dehors du terrain et vous nous manquerez. Bonne chance, vous avez gagné tout le succès et la joie du monde https://t.co/DwROmZXeJm —James Blake (@JRBlake) 15 septembre 2022

Un modèle pour moi et tant d’autres !! Merci pour tout Roger 🙏🏼 Ce fut un privilège de partager le terrain avec toi !! https://t.co/lMF1zHp8vv —Denis Shapovalov (@denis_shapo) 15 septembre 2022

💔😢. JE T’AIME Roger. Merci pour tout ce que vous avez fait au tennis et avec moi-même. Le monde du tennis ne sera plus jamais le même sans vous. https://t.co/Wm0IjNqjjx — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) 15 septembre 2022

En tant que fan de tennis, je voulais d’abord vous remercier pour tout ce que vous avez apporté au sport, vous avez beaucoup donné au tennis. Puis en tant que fan de l’un de vos plus grands rivaux (@DjokerNole) Je voulais vous remercier pour les matchs épiques que vous nous avez donnés au fil des ans. Superbe carrière Roger. https://t.co/AAbHC9hBzJ pic.twitter.com/AJ4OVsNt20 —Juan Heredia 🇸🇪19⚓05💙💛💙🐊 (@JuanHeredia18) 16 septembre 2022

De plus, l’ancien capitaine de l’équipe de cricket de l’Inde, Virat Kohli, a laissé un commentaire sur le post de retraite de Roger Federer sur Instagram. Kohli a écrit : « Le plus grand de tous les temps. Roi Roger ». Il a également ajouté quelques émojis cardiaques à son commentaire.

Il a rencontré la légendaire star suisse en 2019 lors de l’Open d’Australie avec sa femme et l’actrice de Bollywood Anushka Sharma. Après avoir rencontré Federer, Kohli dans une interview avec BCCI, l’ancien skipper indien a déclaré que c’était un moment de fanboy pour lui lorsqu’il a rencontré la légende du tennis.

“Eh bien incroyable ! Je l’ai également rencontré plusieurs fois auparavant et le fait qu’il se souvienne était comme wow », a déclaré Kohli à bcci.tv.

“Je veux dire qu’il m’a dit qu’il m’avait rencontré à Sydney il y a quelques années quand il jouait un match d’exhibition et j’étais comme” wow, il se souvient de moi “et je ne peux pas vous expliquer ce sentiment, vous savez”, a déclaré Kohli.

