Osaka, deuxième joueuse de tennis au monde, a déclaré que sa réticence à faire de la presse tout au long du tournoi était « rien de personnel« aux ligues de médias qui sont chargées d’assurer une couverture à Roland Garros, ajoutant que le fait que les joueurs soient obligés de discuter des pertes avec les journalistes n’était guère plus que »donner des coups de pied à une personne alors qu’elle est à terre« .

« J’écris ceci pour dire que je ne vais pas faire de presse pendant Roland Garros», A annoncé Osaka, qui a remporté quatre titres du Grand Chelem, sur les réseaux sociaux.

« J’ai souvent l’impression que les gens ne se soucient pas de la santé mentale des athlètes et cela sonne vrai chaque fois que je vois une conférence de presse ou que j’y participe..

« Nous sommes souvent assis là et nous posons des questions qui nous ont été posées plusieurs fois auparavant ou des questions qui nous font douter et je ne vais tout simplement pas me soumettre à des personnes qui doutent de moi, » elle a ajouté.

Sa position a été soulignée en ligne par Venus Williams, qui a répondu en disant: « Fille, faites-vous. Votre vie est à vous!«

Cependant, les organisateurs de tournois n’apprécient pas souvent trop ses stars qui refusent de jouer gentiment avec les médias.

En janvier, le joueur américain Christian Harrison a été condamné à une amende de 3000 dollars par l’ATP après avoir refusé un entretien obligatoire sur le terrain à l’Open de Delray Beach après un désaccord sur le port du masque.

Quelque rapports indiquent qu’Osaka pourrait s’offrir une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 dollars pour chaque non-présentation – et elle a ajouté dans sa déclaration qu’elle espère que « somme considérable« elle prévoit qu’une amende sera utilisée comme un don de bienfaisance à des organismes de bienfaisance en santé mentale.

Osaka a également tweeté une vidéo tristement célèbre de l’ancien joueur de la NFL, Marshawn Lynch, disant à plusieurs reprises « Je suis juste là pour ne pas être condamné à une amende« lors d’une conférence de presse il y a plusieurs années.

La joueuse de 23 ans – qui a été nommée l’année dernière l’athlète féminine la mieux payée au monde avec des gains de plus de 37 millions de dollars – a également utilisé sa plateforme pour reconnaître les problèmes sociaux dans le passé, notamment en soulignant que le débat est la brutalité policière et sociale. l’inégalité au milieu de la vague de protestations de George Floyd l’été dernier.

La position d’Osaka, cependant, n’a pas été universellement acceptée. Plusieurs détracteurs ont souligné que, comme ça ou comme ça, parler aux médias n’est qu’une partie de l’accord quand il s’agit d’une carrière dans le sport professionnel – peu importe si cela vient après la victoire ou la défaite.

Et pour avoir le type de plate-forme à partir de laquelle elle peut utiliser sa position pour influencer des problèmes qui lui tiennent à cœur, comme elle l’a fait en approuvant les manifestations de Floyd il y a un an, jouer au jeu médiatique est une obligation parfois malheureuse mais nécessaire. .

Je suis sûr que la plupart d’entre nous ont des aspects de notre travail qui nous causent plus de stress que d’autres. Malheureusement, la plupart d’entre nous n’ont pas non plus les moyens de dire très bien que je ne ferai plus cette partie parce que cela me stresse et que la «santé mentale» passe en premier. Au lieu de cela, nous faisons des compromis pour trouver un gagnant-gagnant – Peter Kotso (@peterkotso) 27 mai 2021

Appréciez-vous aussi la «Je paierai juste ma sortie de quelque chose que je ne veux pas faire, cela fait partie de mon travail, alors que des tas d’autres ne pouvaient pas se permettre de faire la même» énergie? Le «quand je rencontre une partie difficile de mon travail, comme tout le monde le fait, je ne le ferai tout simplement pas »énergie? – Nataniel (Nate) (@heykraizelburd) 26 mai 2021

Je ne participerai à aucune conférence téléphonique à cause de ma santé mentale …….. ouais cela ne se passera probablement pas bien. C’est mon travail comme c’est le sien dans un autre forum – CoolHipTim (@LaidBackTim) 26 mai 2021

« Je suis sûr que la plupart d’entre nous ont des aspects de notre travail qui nous causent plus de stress que d’autres», a réagi un fan sur Twitter.

« Malheureusement, la plupart d’entre nous n’ont pas non plus les moyens de dire très bien que je ne ferai plus cette partie parce que cela me stresse et que la «santé mentale» passe en premier. Au lieu de cela, nous faisons des compromis pour trouver un gagnant-gagnant. «

Une autre personne a écrit: « Je ne participerai à aucune conférence téléphonique à l’avenir en raison de ma santé mentale. Ouais ça ne se passera probablement pas bien. C’est mon travail tout comme le sien dans un autre forum. «

Un troisième a riposté à un autre commentateur qui a écrit qu’ils étaient impressionnés par l’énergie d’Osaka à dénoncer les obligations des médias.

« L’énergie «quand je rencontre une partie difficile de mon travail, comme tout le monde, je ne le ferai pas»? » ils ont écrit.

Comme d’autres l’ont noté en ligne, Osaka a peut-être perdu de vue le fait qu’elle est une artiste – et que refuser aux fans l’accès à ses pensées après un match de haut niveau, indépendamment de la défaite ou de la victoire, ne fait qu’accroître la déconnexion entre les fans et athlète.

Pas pour ressembler à un crétin, mais quand les athlètes réalisent-ils qu’ils sont des amuseurs? Leurs compétences ne signifieraient rien et ils ne pourraient pas gagner leur vie en le faisant s’il n’y avait pas de couverture médiatique … les médias posent-ils des questions stupides, c’est sûr … mais sans la couverture, le paiement est nul – Will Taylor (@ will_taylor_12) 26 mai 2021

J’ai des pensées concernant Osaka … Soooooo. Mon sentiment général est que, puisque les athlètes se positionnent comme des «artistes» comme les musiciens ou les stars de cinéma, refuser la presse était inévitable. Ils exécutent. Une fois que c’est fini, ils ont rempli leur obligation publique. – Dissident complet (@ hbryant42) 27 mai 2021

11) Est-ce une échappatoire? Oui. Ces séances de presse ne sont guère rigoureuses et des accommodements peuvent toujours être faits pour des circonstances difficiles. Mais ce que j’ai entendu aujourd’hui faisait partie d’une tendance plus large de contrôle basée sur leur richesse. C’est le futur. – Dissident complet (@ hbryant42) 27 mai 2021

« Pas pour ressembler à un crétin, mais quand les athlètes réalisent-ils qu’ils sont des amuseurs?« un autre a noté en ligne.

« Étant donné que les athlètes se positionnent comme des «artistes» comme les musiciens ou les stars de cinéma, refuser la presse était inévitable. Ils exécutent. Une fois que c’est fini, ils ont rempli leur obligation publique», a fait valoir un autre.

« Elle pourrait simplement faire la presse et donner l’argent qu’elle peut se permettre de payer en amendes – LA PLUPART NE PEUT PAS S’AFFORDER – à des organismes de bienfaisance dans le domaine de la santé mentale », a écrit un autre.

« C’est ridicule. Pourquoi ne se bat-elle pas pour TOUS LES JOUEURS comme #PTPA essaie de le faire? Cela devrait être une question syndicale et non personnelle. »

Ailleurs, ancienne star du tennis australien Sam Groth dit la position d’Osaka « pue l’hypocrisie » compte tenu des avantages médiatiques dont elle bénéficie.