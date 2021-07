La star du tennis Naomi Osaka obtient sa propre gamme de poupées Barbie

Naomi Osaka, quadruple championne du Grand Chelem en simple, possède désormais sa propre gamme de poupées Barbie. La joueuse de tennis n ° 2 mondiale de 23 ans, qui a utilisé sa position pour attirer l’attention sur les problèmes de violence policière et d’inégalité raciale, est devenue une partie de la poussée de Mattel Inc pour rendre sa gamme de jouets emblématique plus diversifiée avec des poupées basées sur différents modèles et professions. « C’est un tel honneur de faire partie de la série Barbie Role Model et de rappeler aux jeunes filles qu’elles peuvent faire une différence dans le monde. Je veux que les jeunes filles du monde entier se sentent capables de rêver grand », a déclaré Osaka, qui a grandi en idolâtrant Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, dans un communiqué.

Le rapprochement de Mattel avec le japonais d’Osaka est le dernier exemple de marques qui deviennent plus à l’aise pour prendre position sur les questions sociales et misent sur des partenariats avec des athlètes féminines pour attirer de nouveaux clients.

En avril, la marque Athleta de Gap Inc a signé Simone Biles, quadruple championne olympique de gymnastique, pour un nouveau partenariat de vêtements, axé sur la diversité et l’inclusion.

Mattel a également des poupées Barbie sur le modèle du footballeur américain Alex Morgan et de l’escrimeur olympique Ibtihaj Muhammad.

« Barbie s’est engagée à célébrer des modèles réels… des femmes remarquables qui repoussent les limites et inspirent la prochaine génération », a déclaré Mattel dans un communiqué, annonçant la poupée Osaka qui porte une tenue de tennis Nike et une raquette.

Osaka, qui n’a pas participé aux championnats de Wimbledon pour des raisons personnelles, suite à son retrait de Roland-Garros pour une pause santé mentale, participera aux Jeux olympiques de Tokyo plus tard ce mois-ci.

