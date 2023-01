La star du tennis Martina Navratilova a reçu un diagnostic de cancer de la gorge et du sein – Hollywood Life

Voir la galerie





Le plus grand champion en simple de Wimbledon Martina Navratilova a annoncé le 2 janvier qu’elle avait reçu un diagnostic de deux formes de cancer. L’homme de 66 ans, qui apparaît également sur Les vraies femmes au foyer de Miami aux côtés de sa femme et de la reine de beauté russe Julia Lemigova50 ans, a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer de la gorge et du sein après avoir découvert un ganglion lymphatique enflé dans son cou en novembre.

“Ce double coup dur est sérieux mais toujours réparable”, a déclaré Martina TENNIS.com. « J’espère une issue favorable. Ça va puer pendant un moment mais je vais me battre avec tout ce que j’ai. Le nouveau diagnostic de Martina survient après qu’elle a reçu le feu vert du cancer du sein en 2010 après avoir subi une radiothérapie.

Bien que la nouvelle soit quelque peu effrayante, le représentant de Martina a déclaré au Courrier quotidien que le pronostic de la star du tennis est bon. «Martina Navratilova a reçu un diagnostic de cancer de la gorge de stade un. Le pronostic est bon et Martina commencera son traitement ce mois-ci. Le type de cancer est le VPH et ce type particulier répond très bien au traitement. Martina a remarqué un ganglion lymphatique élargi dans son cou lors de la finale WTA à Fort Worth. Quand il n’a pas baissé, une biopsie a été effectuée, les résultats sont revenus comme un cancer de la gorge de stade un », a déclaré le représentant dans un communiqué.

Le représentant a poursuivi: « Au même moment où Martina subissait les tests pour la gorge, une forme suspecte a été trouvée dans son sein, qui a ensuite été diagnostiquée comme un cancer, sans aucun rapport avec le cancer de la gorge. Ces deux cancers sont à leurs débuts avec d’excellents résultats. Martina ne couvrira pas l’Open d’Australie pour Tennis Channel depuis leur studio mais espère pouvoir participer de temps en temps via Zoom.

Martina, qui est née à Revnice, en République tchèque, et a été l’une des premières personnalités sportives ouvertement homosexuelles, est considérée comme l’une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps. Elle a été classée n ° 1 mondiale pour 332 et a remporté 59 titres majeurs dans des compétitions en simple, en double et en double mixte, dont un record de neuf titres en simple à Wimbledon entre 1978 et 1990, et 18 titres du Grand Chelem au total.

En 2006, elle a pris sa retraite du tennis professionnel après son dernier Grand Chelem et est depuis devenue une commentatrice de premier plan dans le sport. Martina a également épousé sa femme Julia Lemigova en 2015 après neuf ans ensemble.

