La star du tennis Kyrgios va se battre pour des raisons de santé mentale

CANBERRA, Australie (AP) – Le finaliste de Wimbledon, Nick Kyrgios, demandera le rejet d’une accusation d’agression pour des raisons de santé mentale, a déclaré mardi son avocat à un tribunal australien.

L’avocat Michael Kukulies-Smith a comparu au nom de Kyrgios devant un tribunal de la ville natale de la star du tennis, Canberra, et a demandé un ajournement afin que des rapports médico-légaux sur la santé mentale puissent être préparés.

Le magistrat Glenn Theakston a ajourné l’affaire jusqu’au 3 février, date à laquelle les avocats de Kyrgios devraient demander le rejet de l’accusation en vertu d’un article de la loi sur les crimes locaux.

La star du tennis australien de 27 ans comparaîtra en personne devant le tribunal à cette date pour la première fois depuis qu’il a été inculpé par la police par convocation en juillet.

La loi donne aux magistrats le pouvoir de rejeter une accusation s’ils sont convaincus qu’un accusé est atteint de déficience mentale, et traiter une allégation de cette manière profiterait à la communauté et à l’accusé.

L’accusation de voies de fait simples, qui est passible d’une peine maximale de deux ans de prison, concerne un incident survenu en janvier 2021 qui a été signalé à la police locale en décembre dernier.

L’accusation serait liée à un incident impliquant son ancienne petite amie.

Kukulies-Smith a déclaré au tribunal que les antécédents de santé mentale de son client depuis 2015 rendaient la demande appropriée, citant un certain nombre de déclarations publiques faites par Kyrgios.

En février, Kyrgios a parlé de sa performance à l’Open d’Australie 2019, affirmant que ce qui semblait être une période positive de sa vie avait été “l’une de mes périodes les plus sombres”.

“J’étais seul, déprimé, négatif, abusant d’alcool, de drogues, repoussant ma famille et mes amis”, a-t-il écrit sur Instagram. « J’avais l’impression de ne pouvoir parler ni de faire confiance à personne. C’était le résultat de ne pas s’ouvrir et de refuser de s’appuyer sur mes proches et simplement de me pousser petit à petit à être positif.

Kyrgios a fait d’autres références à ses problèmes de santé mentale lors de ses courses vers la finale à Wimbledon et les quarts de finale à l’US Open.

Après avoir mis fin à la défense du titre de l’US Open de Daniil Medvedev le mois dernier pour atteindre les quarts de finale, Kyrgios a exprimé sa fierté de s’être sorti de “certaines situations vraiment difficiles, mentalement” et de “certains endroits vraiment effrayants” hors du terrain.

Theakston a demandé si Kyrgios devrait comparaître devant le tribunal pour l’audience de février, mais Kukulies-Smith a déclaré que son client voulait y assister.

Kyrgios devait jouer à l’Open du Japon plus tard mardi contre Tseng Chun-hsin de Taïwan.

S’exprimant à Tokyo avant que son affaire ne soit renvoyée devant le tribunal, Kyrgios a déclaré qu’il n’était “pas difficile du tout” de se concentrer sur le tennis malgré l’accusation en cours.

“Il y a tellement de choses que je peux contrôler et je prends toutes les mesures nécessaires et je m’en occupe en dehors du terrain”, a-t-il déclaré aux journalistes. “Je ne peux faire que ce que je peux et je suis ici à Tokyo et j’essaie juste de jouer du bon tennis, de continuer sur cette lancée et d’essayer simplement de faire mon travail.”

