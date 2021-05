La star du tennis japonaise vaccinée Naomi Osaka admet ses sentiments mitigés à propos des Jeux de Tokyo alors que les craintes de Covid persistent

Le numéro deux mondial Osaka, qui est le champion en titre des Internationaux des États-Unis et d’Australie, a pris la parole dimanche devant son homologue italien.

«Bien sûr, je dirais que je veux que les Jeux olympiques aient lieu, parce que je suis un athlète et c’est en quelque sorte ce que j’attendais toute ma vie». la star japonaise a commencé lorsqu’elle a été interrogée sur l’événement.

« Mais je pense qu’il se passe tellement de choses importantes, et en particulier [in] l’année passée. »

«Je pense que beaucoup de choses inattendues se sont produites et si cela met les gens en danger, et si cela les met très mal à l’aise, alors cela devrait certainement être une discussion, ce que je pense que c’est en ce moment.

« En fin de compte, je ne suis qu’un athlète et il y a toute une pandémie en cours, » a souligné la quadruple vainqueur du Grand Chelem, avant de donner son avis sur les plans annoncés par le CIO plus Pfizer et BioNTech pour vacciner les athlètes.

« J’ai l’impression que tout ce qui rend tout le monde plus à l’aise et plus en sécurité [should be done]. Il y aura beaucoup de gens qui entreront dans le pays, ils doivent donc prendre les bonnes décisions à ce sujet. « elle a réclamé.

« Je me suis fait vacciner, » a révélé Osaka, 23 ans. « [But] à la fin de la journée, vous ne pouvez forcer personne à se faire vacciner. «

Dans des commentaires qui plairont aux habitants de la patrie de sa mère, la native de Beverly Hills a ensuite terminé en disant: « Si vous participez aux Jeux olympiques ou autre, rendez le pays hôte heureux. »

Pourtant, ils ne le sont pas.

À la fin de l’année, le Japan Press Research Institute a mené un sondage auprès de 3000 membres du public âgés de 18 ans ou plus et a constaté que plus de 70% souhaitaient que les jeux soient annulés ou reportés.

Puis, le mois dernier, les autorités de Tokyo ont dû se précipiter pour nier l’exactitude d’un rapport de l’agence de presse Kyodo qui affirmait que les athlètes olympiques sauteraient la file d’attente pour le vaccin contre le coronavirus, conduisant à une tempête sur les réseaux sociaux étant donné que de nombreux citoyens âgés à travers une population vieillissante sont pas encore reçu.

Mais le président de cette édition du spectacle d’athlétisme, Seiko Hashimoto, est catégorique qu’ils continueront à avancer, et a récemment déclaré lors d’une conférence de presse « « Il y a une variété de préoccupations mais, en tant que comité d’organisation de Tokyo 2020, nous ne pensons pas à annuler les jeux. »