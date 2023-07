La joueuse hongroise Amarissa Toth a choqué le monde du tennis avec une série d’actes « dégoûtants » à l’Open de Budapest sur terre battue qui a laissé son adversaire vétéran Zhang Shuai en larmes.

Shuai, une ancienne n ° 22 mondiale, s’est retirée de l’événement dans des flots de larmes après que son adversaire de 20 ans ait effacé une marque de balle sur le court en terre battue à la suite d’un appel de ligne contesté.

Le joueur chinois avait frappé un coup droit croisé qui semblait atterrir sur la ligne mais a été appelé par le juge de ligne, laissant Shuai furieux de la décision et exigeant de parler au superviseur du tournoi.

Shuai s’est disputée avec l’arbitre au sujet de l’appel de ligne controversé pendant plusieurs minutes alors qu’elle était moquée et moquée par la foule. Toth semblait se moquer du joueur alors qu’elle devenait plus frustrée.

Le match s’est poursuivi pendant un autre point avant que le désaccord sur l’appel contesté – que les commentateurs pensaient également être faux – se poursuive et que le superviseur du tournoi soit amené sur le terrain.

Mais Toth s’est approchée de la marque laissée par la balle qui a été appelée et a utilisé sa chaussure pour l’effacer. Shuai a crié de son côté du filet : « Attendez, attendez, attendez, gardez la marque ! Que fais-tu? Pourquoi ferais-tu ça?’

Zhang Shuai (photo) a été laissé en larmes et incapable de continuer à l’Open de Budapest après une série d’actes choquants de l’adversaire hongrois Amarissa Toth

Toth (photo) a pu être vue marchant vers le marquage du ballon contesté et l’éraflant avec son pied avant que les officiels ne puissent regarder de plus près

Shuai a reçu une vague de soutien d’anciens joueurs après une fin de match controversée

C’est tellement déchirant, elle a appelé le kiné et je pense qu’elle ne pouvait tout simplement pas gérer la pression et les sentiments alors qu’elle commençait à pleurer alors elle s’est retirée du match, la réaction de la foule et surtout Toth, à court de mots. Elle ne méritait pas d’être traitée comme ça ¿ pic.twitter.com/QVzqgPO7yy — LorenaPopa ¿¿¿¿¿¿ (@popalorena) 18 juillet 2023

Toth a répondu en disant: « Parce que vous créez des problèmes, c’est pourquoi. »

Shuai a remporté le match, mais elle avait l’air visiblement stressée pendant le changement.

Un physio a été appelé pour la surveiller avant que la numéro 28 mondiale ne décide de prendre sa retraite alors qu’elle menait 6-5 dans le premier set de leur match à Budapest.

Les commentateurs de la télévision ont expliqué que Shuai pleurait un « déluge de larmes », l’un d’entre eux qualifiant l’épisode d' »attaque de panique ».

La joueuse de 34 ans s’est ensuite retirée du match, serrant rapidement la main de l’arbitre et de Toth avant de pointer du doigt des sections de la foule qui l’avaient huée.

Toth a immédiatement célébré sa victoire très controversée en huitièmes de finale, levant les deux mains en l’air sous les applaudissements de ses fans.

Zhang s’est ensuite rendue sur les réseaux sociaux pour se plaindre de l’appel et a remercié ceux qui l’ont soutenue.

« Tous les efforts d’entraînement étaient faux, car lorsque vous vouliez frapper plus près de la ligne, vous touchiez même la ligne toujours OUT », a écrit Shuai.

« Je vous aime les gars et toutes les filles qui me soutiennent et se tiennent à mes côtés. »

La conduite de Toth pendant le match a été qualifiée par les fans et les joueurs de « honteuse » et de « nouveau bas pour l’esprit sportif ».

La star australienne Ellen Perez s’est rendue sur les réseaux sociaux pour déclarer son dégoût face à l’épreuve.

« Eh bien, c’est un moyen rapide de perdre le respect de vos pairs. Je suis en fait secoué par le niveau de manque de respect de cette fille », a écrit Perez.

« Si je vois cette fille demain, je lui dirai à quel point je suis dégoûté.

L’Australienne Ajla Tomljanovic s’est également ralliée à Shuai, publiant sur Twitter: « Comportement absolument dégoûtant. Shuai est une meilleure personne que beaucoup d’entre nous pour avoir serré la main de l’arbitre et de cette fille. Mais encore une fois, c’est de Shuai dont nous parlons, bien sûr qu’elle l’a fait.

L’Australienne Daria Saville ne s’est pas retenue non plus en publiant: « Aucun respect pour cette fille Toth ». ZÉRO! Je suis tellement tellement en colère. Je me sens si mal pour Shuai. Toth a ‘gagné’ ce point et ‘gagné’ ce match mais sa réputation est ruinée.’

Quels sont les acteurs concernés ? Zhang Shuai Shuai, 34 ans, qui a passé plus d’une décennie dans le sport, est une double championne majeure du double féminin après avoir remporté la victoire à l’Open d’Australie en 2019 et à l’US Open deux ans plus tard. Ces deux doubles triomphes sont venus aux côtés de la partenaire australienne Samantha Stosur. La star chinoise a également atteint la finale de Wimbledon en 2022 avec la Belge Elise Mertens, pour subir une défaite contre Alexa Guarachi et Andreja Klepac. Elle a un classement en carrière en double de n ° 2 mondial et a remporté 12 titres sur le circuit WTA. En tant que célibataire, Shuai a atteint deux quarts de finale majeurs à l’Open d’Australie en 2016 et à Wimbledon trois ans plus tard. Elle est l’une des cinq joueuses de tennis chinoises de l’histoire à avoir atteint cette étape d’un Grand Chelem et a également été classée au 22e rang mondial. Amarissa Toth Toth, 20 ans, n’en est qu’à quelques années de sa carrière professionnelle après avoir fait ses débuts au tableau principal du WTA Tour au Grand Prix de Budapest en 2021. Elle a un classement en carrière de 534 en simple et 264 en double, et a remporté 12 titres en finale du circuit ITF, dont 11 en double. La victoire la plus élevée de la jeune Hongroise à ce jour est survenue à l’Open de Slovaquie 2022, où elle a battu l’Allemande Eva Lys au premier tour.

Le comportement de Toth pendant le match a été fortement critiqué par les fans et les joueurs en ligne

Shuai (photographiée avec Sam Stosur) a déjà parlé de ses problèmes de santé mentale

La star australienne du double Rennae Stubbs est également intervenue pour critiquer Toth.

« Et cet arbitre doit trouver un autre travail dès que possible ! » Elle devrait également se faire marteler pour cela », a écrit Stubbs.

Le joueur de tennis professionnel Jamie Loeb a également commenté: « Wow, c’est l’un des pires appels de ligne et des situations mal gérées que j’ai vus. » Affreux’.

Shuai, l’une des joueuses les plus aimées et les plus respectées du jeu, a déjà parlé de ses problèmes de santé mentale et a récemment fondu en larmes après une défaite à Roland-Garros en mai.