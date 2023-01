La star du tennis bouillonne contre un adolescent russe lors d’une confrontation colérique à l’Aus Open (VIDEO)

Maria Sakkari, sixième tête de série, a évité une défaite embarrassante face à l’adolescente russe Diana Shnaider

La joueuse de tennis grecque Maria Sakkari a clairement exprimé ses objections à la nature des célébrations de l’adolescente russe Diana Shnaider lors d’un affrontement tendu mercredi à l’Open d’Australie.

Sakkari, classée sixième au monde, a étonnamment perdu le premier set contre la qualifiée de 18 ans Shnaider et était proche de la défaite dans le second lorsqu’elle a annoncé son objection au style de célébration bruyant de son adversaire tout au long du match.

Après avoir égalisé le deuxième à 5-5, ce qui signifie qu’elle n’était qu’à deux jeux de gagner le match, Shnaider a rugi et a levé son poing en l’air – tout en regardant son adversaire de l’autre côté du terrain.

“Si elle crie une fois de plus dans mon visage“, Un Sakkari furieux pouvait être entendu sur l’émission en disant.

“Non, non, non, non, encore une fois… elle vient vers moi. Encore une fois et je vais parler à l’arbitre.”

L’arbitre de chaise Christian Rask, cependant, a semblé rejeter les plaintes de Sakkari et a permis au match de progresser sans aucun avertissement à Shnaider pour son comportement.

Aggro de Sakkari… “Si elle me crie encore une fois au visage, je vais appeler l’arbitre.”#AusOpen pic.twitter.com/FIwUhHHphi – Le podcast de tennis (@TennisPodcast) 18 janvier 2023

Sakkari retrouverait son sang-froid pour remporter le deuxième set par un score de 7-5, et a remporté la victoire avec une performance plus confiante dans le troisième set décisif, le prenant 6-3.

Par la suite, et lorsque des têtes plus froides semblaient avoir prévalu, Sakkari a rendu hommage aux compétences de sa rivale sur le terrain – mais a décrit les célébrations de Shnaider comme étant «inapproprié.”

“Ce n’est pas facile de jouer quelqu’un que vous n’avez jamais joué ou vu auparavant sur la tournée“, a déclaré Sakkari.

“J’étais un peu hésitant. Elle se balançait très fort, elle jouait très agressivement.

“Je pense que, vous savez, pendant un match, vous pouvez être très gonflé à bloc ou, vous savez, la façon dont certains joueurs célèbrent leurs points, ce n’est pas approprié,” elle a ajouté.

“Je n’étais pas content de ça. Mais, vous savez, elle ne l’a plus jamais fait. C’était très gentil de sa part.”

Shnaider, qui jouait dans son tout premier événement du Grand Chelem et qui est membre de l’équipe de tennis féminine de l’État de Caroline du Nord, avait précédemment remporté le double féminin lors de l’événement de Wimbledon en 2021 aux côtés de sa partenaire biélorusse Kristina Dmitruk, tout en remportant également l’Australien Open et US Open en 2022.

Elle est également deux fois demi-finaliste dans les compétitions juniors du Grand Chelem en simple.