La star du tennis australien Nick Kyrgios plaide coupable d’avoir agressé son ancienne petite amie, aucune condamnation n’a été enregistrée

Nick Kyrgios avait souffert de dépression sévère, d’idées suicidaires et d’insomnie dans le passé, a déclaré vendredi un psychologue devant un tribunal lorsque la star du tennis australien a plaidé coupable d’avoir poussé une ancienne petite amie au sol il y a deux ans.

Le finaliste de Wimbledon 2022 a plaidé coupable devant le tribunal de première instance du territoire de la capitale australienne pour avoir agressé Chiara Passari lors d’une dispute dans sa ville natale de Canberra en janvier 2021.

La magistrate Jane Campbell n’a pas enregistré de condamnation contre Kyrgios pour des raisons telles que l’infraction était au plus bas de la gravité d’une agression simple et n’était pas préméditée.

Campbell l’a décrit comme un acte de “bêtise” et de “frustration”.

Kyrgios, qui utilisait des béquilles après une récente opération au genou gauche, n’a pas parlé aux journalistes alors qu’il quittait le tribunal, mais a publié une déclaration par l’intermédiaire d’une société de gestion.

“Je respecte la décision d’aujourd’hui et je suis reconnaissant au tribunal d’avoir rejeté les accusations sans condamnation”, a déclaré Kyrgios. “Je n’étais pas bien placé quand cela s’est produit et j’ai réagi à une situation difficile d’une manière que je regrette profondément. Je sais que ce n’était pas OK et je suis sincèrement désolé pour le mal que j’ai causé.

“La santé mentale est difficile. La vie peut sembler écrasante. Mais j’ai découvert que le fait d’obtenir de l’aide et de travailler sur moi-même m’a aidé à me sentir mieux et à être meilleur.”

Nick Kyrgios a utilisé des béquilles pour se soutenir vendredi en raison d’une récente blessure au genou qui a nécessité une chirurgie arthroscopique. (Mick Tsikas/AAP Image via l’Associated Press)

Le psychologue de Kyrgios, Sam Borenstein, a déclaré dans un rapport écrit et un témoignage par téléphone que Kyrgios avait souffert d’épisodes dépressifs majeurs dans le passé et avait consommé de l’alcool et des drogues pour faire face. La santé mentale de Kyrgios a conduit à un comportement impulsif et imprudent.

Sa récente blessure au genou avait entraîné des symptômes légers à modérés de dépression, mais sa santé mentale s’améliorait, a déclaré Borenstein.

“Il va très bien”, a déclaré Borenstein. “Sa santé mentale s’est considérablement améliorée.”

Les avocats de Kyrgios avaient cherché à faire rejeter une accusation d’agression résultant d’événements il y a deux ans pour des raisons de santé mentale, mais la demande n’a pas abouti.

Kyrgios avait tenté de quitter Passari lors d’une dispute à 22 heures le 10 janvier 2021, devant son appartement dans la banlieue intérieure de Canberra à Kingston. Il a appelé un Uber mais Passari l’a empêché de fermer la porte du côté passager avant. Le chauffeur ne partait pas la porte ouverte.

Kyrgios a finalement poussé les épaules de Passari vers l’arrière avec les paumes ouvertes, la faisant tomber sur le trottoir et lui effleurant le genou, selon les faits convenus lus au tribunal.

Passari a signé une déclaration de police alléguant l’agression 11 mois plus tard, après la fin de sa relation avec Kyrgios.

Son partenaire actuel, Costeen Hatzi, a écrit dans une référence de personnage qu’elle n’avait aucun souci de violence dans sa relation. Hatzi faisait partie des partisans de Kyrgios qui étaient assis derrière lui au tribunal.

Kyrgios, vêtu d’un costume sombre et utilisant des béquilles comme support, a pris la parole pour la première fois devant le tribunal lorsque le magistrat lui a demandé s’il pouvait se lever pour inscrire un plaidoyer.

Kyrgios a répondu: “Oui, pas de soucis, Votre Honneur”, alors qu’il se levait pour plaider coupable.

En février de l’année dernière, Kyrgios a parlé de sa performance à l’Open d’Australie 2019, affirmant que ce qui semblait être une période positive de sa vie avait été “l’une de mes périodes les plus sombres”.

“J’étais seul, déprimé, négatif, abusant d’alcool, de drogues, repoussant ma famille et mes amis”, a-t-il écrit sur Instagram. “J’avais l’impression de ne pouvoir parler ni de faire confiance à personne. C’était le résultat de ne pas m’ouvrir et de refuser de m’appuyer sur mes proches et de me pousser petit à petit à être positif.”

Kyrgios a fait d’autres références à ses problèmes de santé mentale lors de ses courses l’année dernière à la finale de Wimbledon et aux quarts de finale de l’US Open.

Après avoir mis fin à la défense du titre de l’US Open de Daniil Medvedev en septembre dernier pour atteindre les quarts de finale, Kyrgios a exprimé sa fierté de s’être sorti de “certaines situations vraiment difficiles, mentalement” et de “certains endroits vraiment effrayants” hors du terrain.

Kyrgios, 27 ans, a connu un revers de carrière le mois dernier lorsqu’il s’est retiré de l’Open d’Australie en raison d’une blessure au genou qui a ensuite nécessité une chirurgie arthroscopique.