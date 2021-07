La star du Sud Vijay Deverakonda est ravie de regarder l’acteur de Chris Pratt, « The Tomorrow War » | Nouvelles régionales

New Delhi: la superstar Telugu Vijay Deverakonda est ravie de regarder l’acteur hollywoodien The Tomorrow War sur Amazon Prime Video. Le drame de science-fiction vedette de Chris Pratt a été ouvert aux critiques élogieuses et a maintenant trouvé un public à Vijay Deverakonda!

Découvrez le post ici :

Enfinyyy énorme Actionnnn, science-fiction, comédie extravagante J’attendais avec impatience celui-ci, j’ai regardé #LaGuerre De Demain au @PrimeVideo aujourd’hui et apprécié maxx! Certainement un must pour les amateurs d’action, vous pouvez également le regarder en télougou et en tamoul pic.twitter.com/tD8vcQwxGL – Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) 2 juillet 2021

The Tomorrow War a une histoire montrant que le monde est abasourdi lorsqu’un groupe de voyageurs temporels arrive à partir de l’année 2051 pour délivrer un message urgent : trente ans dans le futur, l’humanité perd une guerre mondiale contre une espèce extraterrestre mortelle. Le seul espoir de survie est que les soldats et les civils du présent soient transportés dans le futur et rejoignent le combat.

Le film est réalisé par Chris McKay. Il met en vedette Chris Pratt, Yvonne Strahovski, JK Simmons, Betty Gilpin.

Doublé en tamoul, télougou et hindi, The Tomorrow War est désormais diffusé sur Amazon Prime Video.