La star du squash adolescente confiante Anahat Singh prête pour la plus grande scène

L’adolescente indienne sensationnelle du squash, Anahat Singh, est impatiente d’affronter certaines des meilleures joueuses des Jeux du Commonwealth, dans l’espoir de tester sa réputation de championne du monde junior sur la plus grande scène du squash.

La jeune fille de 14 ans est la plus jeune membre du contingent indien et la seule Indienne à avoir remporté un titre de l’US junior open et a également remporté les trophées britannique, allemand et néerlandais de l’open junior et des championnats d’Asie. En plus de ses succès sur le circuit junior indien, elle a remporté plus de 50 titres.

“Dans un match, j’avais deux matchs de retard mais j’ai gagné en cinq sets”, a déclaré Anahat au comité d’organisation des Jeux du Commonwealth de Birmingham lors d’une interaction.

“Depuis, j’ai beaucoup progressé, donc l’écart entre moi et les autres filles est assez grand.

A LIRE AUSSI | CWG 2022 : l’Inde vise à briser le squash en simple Jinx à Birmingham

“Quand j’ai gagné le British et l’US Open, c’était vraiment excitant pendant quelques jours, mais j’avais l’impression que je devais en profiter puis le laisser derrière moi, sinon je ne pourrais pas me concentrer sur mon amélioration pour mes prochains tournois”, Anahat a ajouté.

Anahat est la plus jeune joueuse de squash de Birmingham 2022 et ouvre sa campagne contre Jada Ross de Saint-Vincent-et-les Grenadines lors de la journée d’ouverture de la compétition de squash, vendredi 29 juillet. C’est une mesure de son talent qu’elle parle déjà avec confiance d’affronter la tête de série Emily Whitlock du Pays de Galles au deuxième tour.

Anahat a commencé à jouer au badminton mais s’est tournée vers le squash en raison de l’influence de sa sœur aînée Amira, qui est maintenant étudiante à l’Université de Harvard.

“J’ai d’abord été attirée par ça parce que j’aimais le bruit de la balle frappant le mur”, a-t-elle déclaré.

« J’aime explorer différents sports, mais c’est le squash que j’aime plus que tout autre. Je suis assez rapide sur le terrain et je n’abandonne pas, même si le score est contre moi.

“Dans quelques années, je veux aller dans un collège de l’Ivy League pour m’entraîner et ensuite commencer à jouer sur le PSA World Tour. Mon ambition ultime est de gagner les Jeux du Commonwealth et le titre mondial.

“Ces Jeux seront énormes pour elle”, a déclaré l’entraîneur national indien Cyrus Poncha. « Elle a un talent brut et il est très facile de travailler avec elle. Sa plus grande force est sa vitesse et elle frappe la balle directement contrairement à beaucoup d’autres juniors.

“Venir ici à Birmingham et passer du temps avec des membres plus âgés de l’équipe tels que Saurav Ghosal et Joshna Chinappa sera une excellente expérience d’apprentissage. Elle vient ici pour absorber et apprendre, donc en ce qui me concerne, il n’y a pas de pression sur elle », a déclaré l’entraîneur national.

