La star du skateboard Sky Brown entre dans l’histoire de la Grande-Bretagne avec le bronze à Tokyo à 13 ans – mais ENCORE PLUS JEUNE rival japonais termine mieux

Après avoir subi des chutes lors de ses deux premières manches de la finale du parc féminin mercredi dans une chaleur et une humidité étouffantes, Brown a réussi sa dernière tentative avec un score de 56,47, ce qui était assez bon pour la voir terminer troisième.

À seulement 13 ans et 28 jours, Brown est devenu le plus jeune médaillé olympique britannique, battant l’ancienne détentrice de la distinction, la nageuse Sarah Hardcastle, qui a remporté l’argent et le bronze à Los Angeles en 1984 à l’âge de 15 ans et 113 jours.

Incroyablement cependant, Brown n’était pas le plus jeune patineur à monter sur le podium au parc urbain d’Ariake.

La médaille d’or a été remportée par la star japonaise de 19 ans, Sakura Yosozumi, tandis que son compatriote Hiraki a remporté l’argent à l’âge de seulement 12 ans et 343 jours.

Avec cet exploit, Hiraki est devenue la première athlète olympique à décrocher une médaille avant d’avoir 13 ans depuis que le Français Noel Vandernotte a remporté une médaille de bronze en aviron en 1936, et l’a également vue devenir la plus jeune olympienne jamais enregistrée au Japon.

La composition du podium a maintenu la domination des hôtes olympiques sur les épreuves de skate, après que Momiji Nishiya a remporté l’or dans la compétition de rue la semaine dernière à l’âge de 13 ans, faisant d’elle la plus jeune championne olympique du Japon.

Brown, cependant, était ravie de réserver une place derrière ses rivales japonaises sur le podium mercredi.

« C’était une finale super malade. Toutes les filles le déchiraient, c’était fou », le jeune a déclaré à BBC Sport.

« Cela semble irréel ! Je suis si heureux d’être ici – je suis béni. J’ai été définitivement bousculé. Je suis tombé deux fois, cela a rendu la dernière manche encore meilleure.

La médaille de Brown est rendue d’autant plus remarquable par la blessure horrible qu’elle a subie en mai dernier lorsqu’elle s’est fracturée le crâne, s’est cassé le bras et le poignet gauche et a subi des lacérations au cœur et aux poumons.

Les dommages ont été décrits comme « mettre la vie en danger » par certains, mais le retard des Jeux de Tokyo lui a permis de récupérer et de graver son nom dans les livres d’histoire.

Brown représente l’équipe GB mais est né à Miyazaki, au Japon, d’une mère japonaise et d’un père britannique.

Sensation virale du skateboard depuis l’âge de quatre ans, Brown compte Tony Hawk parmi ses mentors – l’icône américaine du skateboard la décrivant comme « une licorne ».

Elle est devenue professionnelle à l’âge de 10 ans, prêtant allégeance à la Team GB en 2018.

La jeune partage son temps entre Miyazaki et la Californie, s’inscrivant dans sa scolarité autour de l’entraînement et de la compétition.

Bénéficiant d’un accord avec les géants américains des vêtements de sport Nike, Brown a également remporté la populaire émission américaine « Dancing with the Stars: Junior ».