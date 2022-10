La star du Seigneur des anneaux, Lenny Henry, partage les secrets de la perte de trois pierres

La star du Seigneur des Anneaux, Lenny Henry, a révélé les secrets de sa perte de trois pierres.

L’homme de 63 ans a montré sa perte de poids spectaculaire aux National Television Awards plus tôt cette semaine où il a reçu le prix de reconnaissance spéciale.

Lenny Henry a expliqué comment il avait perdu trois pierres[/caption]

Lenny a réussi à jeter trois pierres au fil des ans[/caption]

Lenny, qui joue Sadoc dans Lord of The Rings: The Rings of Power, a commencé à perdre du poids en 2014.

La star a révélé qu’il était “un peu diabétique”, il a donc dû réduire sa consommation de certains aliments et de l’alcool.

Il a perdu trois pierres.

S’adressant exclusivement à The Sun sur la façon dont il se maintient en forme, il a déclaré: «J’essaie de travailler et d’aller au gymnase et de manger sainement et de faire ce que tout le monde fait, mais quand je travaille et que j’écris, je suis tellement absorbé par ça alors je essayez.

En mars, les téléspectateurs de Comic Relief ont été stupéfaits par la perte de poids spectaculaire de Lenny alors qu’il revenait pour animer l’émission caritative.

L’homme de 63 ans a fondé l’organisme de bienfaisance en 1985 avec le scénariste Richard Curtis en réponse à une énorme famine en Éthiopie, en Afrique.

Depuis, il présente l’émission de la BBC – et ce soir, il est revenu en montrant son nouveau look.

Un téléspectateur a déclaré: “3 choses que j’ai remarquées au début de #comicrelief. 1) Lenny Henry a perdu beaucoup de poids. 2) Alisha Dixon semble porter son pantalon à l’envers. 3) David Tennant est beaucoup plus petit que je ne le pensais.





Quelqu’un d’autre a ajouté: “Vous savez, quand vous n’avez pas vu quelqu’un depuis des lustres et que vous ne le reconnaissez pas, je viens de le faire avec Lenny Henry.”

Un autre a dit: “Wow Lenny Henry a l’air incroyable.”

Un fan a ajouté: “Bon sang, Lenny Henry a l’air incroyable!”

Lenny a précédemment révélé ce que mange pour perdre du poids.

Il a déclaré au Mirror en 2018 : “Eh bien, c’est manger du brocoli et pas grand-chose d’autre. J’ai aussi beaucoup couru. Cela a fonctionné.

Il a ensuite perdu trois pierres en disant aux fans: «Eh bien, c’est juste de manger du brocoli et pas grand-chose d’autre. J’ai aussi beaucoup couru. Cela a fonctionné.

Lenny a ajouté: “Je suis un peu diabétique, donc j’ai été soumis à un régime très strict.

« J’ai perdu entre deux pierres et demie et trois pierres.

“J’étais grand.”

Lenny a endossé le rôle de Sadoc dans Lord of The Rings: The Rings of Power cette année[/caption]

Lenny a remporté le prix de reconnaissance spéciale jeudi soir[/caption]