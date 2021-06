La star du savon Luisa Bradshaw-White admet qu’elle est «tellement bouleversée» par la hache de choc de Holby City

La star de SOAP, Luisa Bradshaw-White, a admis qu’elle était « dévastée » par la hache de choc de Holby City.

L’actrice de 46 ans – qui a joué Lisa Fox dans le drame médical populaire de la BBC de 2001 à 2005 – a parlé de la nouvelle dévastatrice d’aujourd’hui sur Loose Women.

6 Luisa Bradshaw-White a parlé de la hache de choc de Holby City sur Loose Women Crédit : Rex

Plus tôt dans la journée, Kay Adams, Jane Moore, Linda Robson et Luisa ont discuté d’un certain nombre de choses, notamment si les Britanniques devraient interdire de fumer à l’extérieur et l’idée de « congé de chagrin ».

Mais une chose qui a vraiment fait parler Luisa, c’est la nouvelle choquante d’hier selon laquelle Holby City a été supprimée après 23 ans sur nos écrans.

Le radiodiffuseur de service public a révélé la nouvelle, laissant les fans de télévision du Royaume-Uni dévastés, mais ils ne sont pas les seuls.

Luisa, qui est surtout connue pour son interprétation de Tina Carter dans EastEnders, a déclaré au panel : « Je suis tellement triste. Je suis tellement triste pour le casting. J’ai passé quatre ans dans cette série et j’ai adoré chaque seconde.

6 Luisa a joué la sage-femme Lisa Fox à Holby City Crédit : BBC

« C’était comme une vraie famille, l’équipage et tout le monde… ils étaient si adorables.

« Je me sens vraiment triste pour eux tous. »

Elle a poursuivi: « Vous vous rapprochez vraiment très, très près.

« Juste pour savoir en quelque sorte que c’est la fin, j’aurais détesté ça si j’avais été dans cette émission, j’aurais été tellement bouleversée. »

6 Luisa a joué dans la série de 2001 à 2005 Crédit : BBC

Luisa est devenue célèbre en 1988 dans le rôle de Herte dans Une amitié à Vienne, avant de décrocher des rôles plus tard dans Grange Hill, The Bill et Birds of a Feather.

Elle est apparue pour la première fois à Holby City lors de la quatrième saison en tant que sage-femme dans la maternité de l’hôpital appelée Lisa Fox.

Luisa était une série régulière et est apparue dans le programme de 2001 à 2005.

La star est ensuite apparue dans le drame médical de la BBC Doctors, avant de décrocher son rôle dans EastEnders en tant que Tina Carter.

6 Luisa a joué dans un certain nombre de feuilletons tout au long de sa carrière, notamment Doctors, EastEnders et Holby City. Crédit : PA : Association de la presse

6 Luisa est surtout connue pour son rôle de Tina Carter dans EastEnders Crédit : BBC

Les fans de savon ont eu le cœur brisé hier lorsqu’il a été révélé que Holby City diffuserait ses dernières scènes en mars 2022.

L’émission très appréciée, créée en tant que spin-off de Casualty de la BBC par Tony McHale et Mal Young, a été créée en 1999.

C’est devenu un énorme succès, avec des millions de téléspectateurs chaque semaine pour obtenir leur dose hebdomadaire de Holby City tous les mardis soirs sur BBC One.

Dans un communiqué de presse publié hier, la BBC a déclaré : « » Nous sommes incroyablement fiers de Holby City mais c’est avec une grande tristesse que nous annonçons qu’après 23 ans, la série se terminera à l’écran en mars de l’année prochaine.

6 Holby City a été créée pour la première fois en janvier 1999 Crédit : BBC/Kieron McCarron

« Nous devons parfois prendre des décisions difficiles pour faire place à de nouvelles opportunités et dans le cadre de l’engagement de la BBC à faire plus de programmes à travers le Royaume-Uni, nous avons pris la décision difficile de mettre fin à l’émission afin de remodeler la liste des dramatiques de la BBC mieux refléter, représenter et servir toutes les régions du pays.

« Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier l’incroyable équipe de BBC Studios et tous les acteurs et l’équipe qui ont été impliqués dans la série depuis 1999.

« Holby a été un pilier auprès du public, ravissant des millions de téléspectateurs chaque semaine et remportant des centaines de prix avec un mélange fascinant d’histoires médicales de pointe et d’histoires personnelles explosives.

« Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe au cours des prochains mois pour nous assurer qu’à la fin, Holby se porte bien. »