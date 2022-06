La star du savon Jack Wagner vue pour la première fois après la mort de son fils alors que ses proches rendent hommage

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jack Wagner a été repéré pour la première fois depuis la mort de son fils.

Jack portait une chemise de sport Nike grise et un jean sur les photos.

Harrison a été retrouvé mort dans un parking de Los Angeles lundi matin, selon le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles. Il avait 27 ans.

Harrison a été déclaré mort sur les lieux à 5h14 du matin dans le pâté de maisons 11200 de Chandler Boulevard dans la banlieue de San Fernando Valley à North Hollywood. La cause du décès fait actuellement l’objet d’une enquête et est répertoriée comme « différée ».

Le bureau du coroner a déclaré à Fox News Digital : « Différé signifie qu’après une autopsie, la cause du décès n’a pas été déterminée et le médecin légiste demande une enquête plus approfondie sur le décès, y compris des études supplémentaires. Une fois les tests/études revenus, le médecin réévalue le cas et détermine la cause du décès. »

Depuis la mort de Harrison, son frère et son ex-petite amie ont rendu hommage via les réseaux sociaux. Peter Wagner a partagé un carrousel de photos et a sous-titré le post, « Toujours avec vous ».

Sophia Bui, sa petite amie intermittente depuis sept ans, a également partagé une photo d’elle et de Harrison sur les réseaux sociaux en écrivant : « Sept ans, par intermittence, tour à tour, nous nous sommes aimés. Pour le meilleur ou pour le pire. Dans maladie et en bonne santé. Désolé, j’ai manqué vos appels au milieu de la nuit ces derniers jours. Ça me manque de dormir dans les bras de votre ours pola, recroquevillé. Ça me manque de vous envoyer des vidéos d’animaux stupides. Tu me manques d’envoyer des chansons magnifiques qui ont fait moi pleurer. »

« Je n’ai jamais été seul dans ce monde avec toi. Tu étais le baume qui apaisait mon âme. Tu étais mon gars. J’espère que j’étais ce réconfort pour toi. Je serai toujours ton bébé. Je choisirai toujours de t’aimer dans ce monde et dans toute autre vie. »

Harrison a lutté contre la toxicomanie dans le passé, mais on ne sait pas si la toxicomanie a joué un rôle dans sa mort. Jack s’était déjà exprimé après la disparition de son fils en 2016.

« Je vais demander à ceux qui veulent partager leurs peurs, leurs addictions et leurs luttes de le faire avec moi via Twitter. Nous pouvons les affronter ensemble, je vais commencer », a tweeté Jack à l’époque.

« Je crains pour la sécurité de mon plus jeune fils. Harrison a lutté contre la drogue et l’alcool comme moi quand j’étais plus jeune. Il a rechuté et est MIA depuis 5 jours. »

Harrison était le fils de Jack et de son ex-femme Kristina Wagner. Les deux se sont rencontrés lors du tournage de « General Hospital ». Jack et Kristina se sont mariés en 1993 mais ont divorcé en 2006.

Suite à sa relation avec Kristina, Jack était dans une relation à long terme avec la co-vedette de « Melrose Place » Heather Locklear.

L’acteur est connu pour ses apparitions dans des feuilletons tels que « General Hospital », « Melrose Place », « Santa Barbara » et « The Bold and the Beautiful ».

