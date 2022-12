La star du S Club 7 “n’a pas vieilli d’un jour” alors que les téléspectateurs sont époustouflés par son âge réel dans une rare apparition à la télé

Les téléspectateurs de The Hit List ont été choqués après avoir déclaré que la star du S Club 7, Tina Barrett, “n’a pas vieilli d’un jour”.

Tina, 46 ans, est apparue ce soir dans l’émission de quiz musical de la BBC, présentée par Marvin et Rochelle Humes, et a laissé les fans émerveillés par son look “anti-âge”.

Tina faisait partie du groupe pop à succès S Club 7[/caption]

La femme de 46 ans a été rejointe par son coéquipier Bradley McIntosh, et son look intemporel a rapidement attiré l’attention des téléspectateurs.

Une personne a écrit : « Wow, à quel point Tina est-elle belle ?! #thehitlist.

Un autre a déclaré: «Tina du S Club 7 a l’air d’avoir environ 15 ans! Comment fait-elle ?! #thehitlist.

Une troisième personne a commenté: “Tina du S Club ne semble pas avoir vieilli depuis les années 90 #TheHitList.”

En 1996, Tina, avec ses amis Alesha Dixon et Sabrina Washington, a formé un trio de danse et de chant nommé Face2Face.

Tina a quitté le groupe pour rejoindre le S Club 7 et Alesha et Sabrina ont ensuite formé Mis-Teeq

Pendant ce temps, Tina s’est vue devenir célèbre dans S Club 7 et le groupe a continué à avoir quatre singles n ° 1 au Royaume-Uni et un album n ° 1 au Royaume-Uni.

Ils étaient célèbres pour des succès comme Reach, S Club Party, Don’t Stop Movin et Bring It All Back.





Ils se sont séparés en 2003.

Tina est en couple avec son partenaire de longue date Paul Cashmore.

Le couple a un enfant ensemble.

En juin 2016, elle a annoncé via Twitter qu’elle avait donné naissance à un petit garçon nommé Roman.

Tina s’est vue devenir célèbre dans S Club 7 et le groupe a ensuite eu quatre singles n ° 1 au Royaume-Uni et un album n ° 1 au Royaume-Uni.[/caption]