La star de REAL Housewives of New Jersey, Teresa Giudice, dit que son ex-mari Joe est « heureux » de sa nouvelle relation avec son petit ami Luis Ruelas.

L’homme de 48 ans a révélé comment Joe a donné sa bénédiction à sa romance comme elle jaillissait de son nouvel homme.

Teresa a dit à E! News: « Joe est heureux pour moi, je suis heureux pour Joe. En ce moment, il vit aux Bahamas, donc tout va bien. Nous sommes tous une famille heureuse, ce que je suis content. »

Elle a également déclaré que ses quatre filles Gia, 20 ans, Gabriella, 17 ans, Milania, 16 ans, et Audriana, 12 ans, adoraient également Luis, 46 ans.

« Ils l’aiment, ils pensent qu’il est génial aussi, ce qui me réjouit. »

Le RHONJ personnalité décrite entrepreneur Luis comme « vraiment spécial » et croit qu’il a été envoyé du ciel par ses parents décédés.

«Tout est vraiment bon», a-t-elle jailli.

« Je suis si heureux. Il est incroyable, il est beau à l’intérieur comme à l’extérieur. Il est vraiment spécial. »

Elle a poursuivi: «Je passais à pied à Jersey Shore et il préparait sa voiture pour rentrer chez lui.

« Je sais mon [late] maman et papa m’ont envoyé mon petit ami. Ils l’ont fait, toi maintenant, parce que mon père m’a quitté et il est comme « tu ne peux pas rester seul » alors je sais qu’il me l’a envoyé. «

Elle a ajouté: « Lui et ma mère, ils l’ont vraiment fait. Je le jure, je leur ai demandé de m’envoyer une personne incroyable et puis je l’ai rencontré quelques semaines plus tard dans la même rue. »

Luis est le co-fondateur de Digital Media Solutions, une entreprise qui aide les annonceurs à suivre les performances des publicités en ligne.

Père de deux enfants, il vit près de Teresa dans le New Jersey.

Le couple passera une agréable Saint-Valentin à cuisiner des pâtes réconfortantes.

« Il me surprend, je ne sais pas ce que nous faisons. Et dimanche nous serons à la maison avec les enfants, je vais cuisiner, faire des pâtes et de la sauce », dit-elle.

«Je n’aime pas sortir le jour de la Saint-Valentin, c’est fou.

« Même si je sais que tous les restaurants ouvrent dans la ville, ce qui est génial. Mais dimanche j’aime juste rester à la maison avec la famille. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait à nouveau marcher dans l’allée à l’avenir, Teresa a dit qu’elle laisserait le destin au sort.

« Je ne sais pas. Je n’ai aucune idée. Je n’ai aucune idée de ce qui va se passer », dit-elle.

«Je déteste répondre aux questions pour le futur parce que je me souviens avoir fait ça quand la série a commencé et ensuite regarder ce qui s’est passé.

« Alors j’aime juste parler de l’avenir. Je ne suis que ce qui est censé être est censé être. »

Teresa était auparavant mariée à Joe de 1999 jusqu’à ce que leur divorce soit finalisé en 2020.

Joe vit en Italie depuis 2019 après avoir demandé à vivre dans son pays de naissance en attendant une décision dans son affaire d’expulsion.

Il sort actuellement avec un avocat Daniela Fittipaldi.

La saison 11 de The Real Housewives of New Jersey débute ce mercredi 17 février à 21h sur Bravo.