JACKIE Goldschneider a diffusé ses griefs sur les allégations de tricherie de Teresa Giudice contre son mari et a partagé sa «dévastation» sur la rumeur.

Le Vraies femmes au foyer du New Jersey La star a enduré les allégations de tricherie en regardant les débuts de l’épisode avec son mari, Evan.

Jackie, 44 ans, a expliqué ses sentiments à ce sujet et comment le fait de regarder la scène lui a donné l’impression qu’elle était « totalement a ** » devant la caméra.

La star de télé-réalité a parlé à Kate Casey sur le Podcast Reality Life avec Kate Casey récemment, où elle a avoué les émotions négatives associées à la première de la saison de l’émission Bravo.

«J’étais étourdi cette nuit-là, ce qui ne fait qu’empirer les choses, parce que j’ai l’impression qu’elle a fait un cul total de moi», se souvient-elle.

«Je caracolais dans cette robe rose. Il ne me permet jamais d’organiser des fêtes d’anniversaire, et c’était la première fois depuis très longtemps – et c’était la première fois que je voyais vraiment les filles.

«J’étais tellement heureuse et de bonne humeur, et nous fêtions après une année vraiment sombre, j’étais de très bonne humeur. Quand j’ai découvert le lendemain, j’étais dévastée pour de nombreuses raisons, mais je me sentais juste comme si j’étais avait été aussi un âne total », avoua-t-elle.

Jackie et son mari ont vu le épisode choquant ensemble, alors que la personnalité de la télévision a révélé sa détresse face aux allégations.

«L’ironie est qu’Evan va dans une si petite salle de gym au coin de la maison.

«C’est comme le dernier endroit où il pouvait cacher tout mauvais comportement. En le regardant en arrière, j’étais juste révoltée », a-t-elle admis.

Malgré l’infidélité présumée, Page six a révélé que Jackie a affirmé qu’elle et son mari se portaient bien, bien qu’elle se soit sentie extrêmement coupable d’avoir jeté son nom dans un scandale.

«Eh bien, ça a fini par aller bien. J’avais beaucoup de sentiments de culpabilité parce qu’Evan ne fait pas partie de la distribution de cette émission », a-t-elle poursuivi.

«Donc, sa réputation d’être au centre du drame était très injuste pour lui. J’ai l’impression que je suis dans la série. Ça devrait être à propos de moi.

«Si c’était à propos de moi, j’aurais pu m’en occuper moi-même, mais c’était à propos de lui. J’avais l’impression qu’il devait être d’accord avec tout pour que je soit d’accord avec tout. Ce n’est pas à moi d’être d’accord sur son nom.

Au cours de l’épisode de mercredi soir, Teresa a dit à des amis qu’Evan trompait Jackie alors qu’il était au gymnase.

Jackie a ensuite confronté Teresa au sujet des allégations, qui se sont transformées en un combat plus large en tant que blonde a accusé la fille de sa co-star, Gia, de consommer de la cocaïne lors de fêtes.

Bien que l’avocat de Teresa ait divulgué que Jackie plus tard, s’est excusé en privé auprès de la famille, les tensions semblent toujours monter alors que la brune s’est rendue sur Instagram pour partager un article sur « drame » hier.

En plus d’un selfie glamour, la maman a écrit « 7 règles de vie. 1. Laissez-les aller. 2. Ignorez-les. 3. Donnez-lui du temps. 4. Ne comparez pas. 5. Restez calme. 6. C’est sur vous. 7. Gardez le sourire.

« Love, Love, Love you! A bientôt mer sur @bravotv. »