La star du « RHOC », Vicki Gunvalson, dit que signer avec les « Real Housewives » revient à conclure « un pacte avec le diable »

Vicki Gunvalson a comparé la signature de la franchise « Real Housewives » à un « pacte avec le diable ».

L’ancienne de « Real Housewives of Orange County », 62 ans, a parlé de son expérience dans l’émission à succès de la nouvelle série de Vice, « Le côté obscur de la télé-réalité » diffusé mardi.

« J’ai vraiment l’impression que c’est un pacte avec le diable », a déclaré Gunvalson, qui est l’un des acteurs originaux de la franchise « RHOC ».

Vicki Gunvalson a comparé la signature de la franchise « Real Housewives » à un « pacte avec le diable ». Instagram/VICE TV

La Bravolebrity – qui a commencé à jouer dans la série de télé-réalité à succès en 2006 – a déclaré qu’elle n’avait reçu « rien, zéro » pour sa première saison.

« Pour la saison 2, je crois que j’ai été payée 5 000 $ pour toute la saison », a-t-elle partagé. « Pas beaucoup d’argent, je n’ai même pas demandé à un avocat d’examiner mon contrat. Je n’avais aucune idée de ce que je faisais.

Après que la franchise se soit révélée être un succès majeur, le salaire de Gunvalson reflète le succès croissant de Bravo.

En fait, la saison 13 a vu la star de télé-réalité récolter un énorme salaire à sept chiffres en 2018.

Gunvalson, 62 ans, a déclaré qu’elle n’avait reçu « rien, zéro » pour sa première saison. Banque de photos NBCU via Getty Images

« Ma dernière saison à temps plein, [the pay] était significatif. Sept chiffres. Je n’ai jamais vraiment pensé que j’atteindrais le chiffre que je fais », a-t-elle déclaré.

Pourtant, tout ne s’est pas déroulé sans heurts.

Gunvalson, comme beaucoup de ses co-stars, a dû endurer des moments difficiles devant la caméra, notamment son divorce avec son mari Donn Gunvalson.

Bravolebrity a commencé à jouer dans la série de télé-réalité à succès en 2006. Banque de photos NBCU/NBCUniversal via Getty Images

La star a demandé le divorce de Donn en 2010, mais cela n’a été finalisé que 4 ans plus tard.

« Les gens me demandent si je regrette d’avoir fait la série et quand je regarde mes relations, je dirais oui », a-t-elle déclaré.

À la saison 13, Gunvalson a engrangé un énorme salaire à sept chiffres en 2018. Banque de photos NBCU via Getty Images

« Avec Donn, le spectacle a eu un impact à 100 % sur notre relation. Passer à la télé à 100% a joué un rôle dans notre divorce car cela met beaucoup de pression sur un mariage. Je pense que nous aurions survécu si je n’étais pas dans la série. Alors que je regrette.

En plus de son divorce, Gunvalson a découvert la mort de Joanne Steinmetz pendant que les caméras tournaient.

Gunvalson a découvert la mort de Joanne Steinmetz pendant que les caméras tournaient. Vickigunvalson/Instagram

Pendant le tournage de la saison 10, Gunvalson jouait à des jeux avec ses co-stars au domicile de Shannon Beador lorsque les membres de sa famille essayaient de la joindre pour lui annoncer la tragique nouvelle.

« J’étais vraiment contrariée que la production soit au courant depuis une heure et qu’ils ne me l’aient pas dit », se souvient-elle. «Ils ont dépassé les bornes et je pense qu’ils auraient dû me prendre à part et me dire : ‘Ta mère est décédée.’ Parlez à votre fille hors caméra. Si j’étais producteur, c’est ce que j’aurais fait.

«C’était très, très traumatisant. Je ne pardonnerai jamais ça à Bravo », a-t-elle déclaré. Bravo

Elle se souvient s’être sentie mal à l’aise après que la production ait décidé « d’aménager » une pièce dans la maison de Beador avec « des lumières et des caméramans » pour qu’elle puisse utiliser le téléphone fixe et appeler sa fille.

« Laissez-moi crier et pleurer toute seule et être en colère », a-t-elle ajouté. «C’était très, très traumatisant. Je ne pardonnerai jamais cela à Bravo.