La star du RHOC, Tamra Judge, confirme son retour à l’émission Bravo après son tir de choc, mais la meilleure amie Vicki Gunvalson est “SNUBBED”

TAMRA Judge a annoncé qu’elle reviendrait à Real Housewives of Orange County après plusieurs saisons d’absence.

La star de télé-réalité a partagé la nouvelle lors d’une apparition sur Bravo Watch What Happens Live avec Andy Cohen.

Mercredi, Tamra a fait une apparition surprise dans l’émission, choquant les invités de l’animateur Andy.

Il a demandé: “Qu’est-ce que tu fais ici?”

La star de télé-réalité a attrapé une orange posée dans un bol sur une étagère, révélant: “Il y a quelque chose que j’ai oublié de prendre hier soir.”

Elle a pris une pose familière aux fans de la série Bravo, tenant le morceau de fruit dans une main.

Livrant ce qui ressemble à un slogan de l’émission de téléréalité, elle a déclaré: “Le juge est de retour et le drame est en session.”

En savoir plus sur Tamra RETOUR REMPLI DE DRAME Ce qu’il faut savoir sur le retour de Tamra Judge au RHOC VRAI OMBRE RHONY alun Jill applaudit à Tamra après que la star du RHOC l’ait qualifiée de “salope assoiffée”

Andy a alors annoncé : « C’est vrai. Tamra Judge revient dans les Real Housewives of Orange County.

La star de Bravo a dansé avec enthousiasme sur le plateau sous les applaudissements du public.

Elle a également posté une vidéo d’elle-même sur son histoire Instagram devant un écran vert.

Tamra a tagué Bravo dans le post mais n’a pas ajouté plus de contexte.





LES FANS RÉAGISSENT

Immédiatement après l’annonce, les fans ont afflué sur Twitter pour partager leurs réactions.

Beaucoup ont été choqués que Tamra revienne après son tir choquant.

D’autres se sont demandé pourquoi Andy et d’autres dirigeants du réseau n’avaient pas également invité Vicki Gunvalson – l’amie de longue date et costar de Tamra – à revenir avec elle.

Sur Twitter, un fan a écrit : “Mais pourquoi ne ramèneraient-ils pas Vicki ?”

Un autre a plaisanté: “J’espère que les gens dans le voisinage immédiat de Vicki ont un endroit sûr où aller.”

D’autres étaient tout simplement ravis d’apprendre la nouvelle.

“omggg !! ‘Le juge est de retour et le drame est en cours’ Im livinggggg pour ce slogan !!” un fan a commenté.

Un autre a écrit: “J’adore le slogan. Écoutez, ils n’auraient pas dû la virer, elle et Vicki.

Avant l’annonce de Tamra, des rumeurs circulaient selon lesquelles l’alun du RHOC serait de retour.

LE DÉVERSEMENT DE JILL

Le buzz a commencé au milieu d’une querelle entre Tamra et Jill, qui a vu Jill divulguer la nouvelle que Tamra serait de retour.

Dans une histoire Instagram supprimée depuis, Zarin a déclaré: “Et Tamra revient, et mon amie Vicky n’est pas contente”, selon ET.

Peu de temps après, le juge a apparemment confirmé la nouvelle, se rendant sur Twitter pour appeler Zarin pour avoir divulgué l’information.

Le juge a écrit: « Allez vous faire foutre @JillZarin! Espèce de b **** assoiffé !

Malgré le drame entre Zarin et Judge, une source a déclaré à Page Six que “Tamra est ravie de revenir dans la série” et qu’elle “a hâte de revenir dans le mix sur” RHOC “et de voir comment elle peut secouer la dynamique.

LE DÉPART DE TAMRA

Tamra a choqué les fans en 2020 après avoir annoncé qu’elle partait.

À l’époque, une source a déclaré au média qu’on lui avait proposé un rôle de retour dans l’émission, mais elle l’a refusé pour “s’éloigner selon ses propres conditions”.

Son départ est survenu juste un jour après que Vicki Gunvalson a annoncé qu’elle quittait la série.

Il a été révélé plus tard que le diagnostic de cancer de la gorge de stade 3 de Simon Barney et les problèmes cardiaques persistants d’Eddie Judge avaient influencé sa sortie du RHOC.

« J’allais dire que je ne reviendrais pas à la réunion. Je venais de découvrir Simon quelques jours avant la réunion. J’étais un gâchis. J’avais pleuré. Je pleurais – je ne veux pas pleurer maintenant – je pleurais dans ma loge, genre, je ne peux pas sortir là-bas. Et tout le monde dit : ‘Qu’est-ce qui ne va pas ?’ Et je me dis: «Je ne peux pas faire ça» », se souvient Judge lors d’une interview sur Jeff Lewis Live de Radio Andy en février 2020, via BravoTV.

“Cela a été 12 années folles”, écrivait Judge sur Instagram à l’époque.

« Mais il est temps pour moi de passer à autre chose. Je suis triste d’y aller mais je suis très excité par mon avenir. Aimer les gars .”

“J’allais dire à tout le monde alors que ça allait être trop difficile pour moi de revenir en arrière, vous savez, avec Simon en traitement et les enfants. Comment vont-ils s’y prendre ? À ce moment-là, il venait de le découvrir et n’avait pas commencé de traitement. Je ne savais pas à quoi m’attendre. Alors [my husband Eddie Judge]c’est comme, ‘Ouais, vas-y, fais-le’.