La star du «RHOC», Shannon Beador, arrêtée pour conduite en état d’ébriété et délit de fuite – Hollywood Life

Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Shannon Beador a été arrêté pour conduite en état d’ébriété et délit de fuite le 16 septembre, selon un rapport de TMZ. La publication affirmait que le Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange La star, 59 ans, a conduit sa voiture dans une propriété résidentielle à Newport Beach, en Californie et a « coupé » la maison, selon des sources policières. Shannon aurait ensuite repris la route et garé sa voiture au milieu de la rue, avant de sortir de la voiture avec son chien. Lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux, Shannon « a essayé de faire comme si elle se promenait », ont indiqué les sources. TMZmais la police savait qu’elle était en faute parce qu’elle « avait l’air déprimée ».

Shannon a été placée en garde à vue et condamnée pour deux délits, un DUI et un délit de fuite, selon TMZ. Elle aurait été citée et libérée sans caution. Sa voiture a également été saisie par la police dans le cadre de l’enquête sur l’incident. Shannon n’a pas encore abordé l’incident sur les réseaux sociaux. Ses ennuis juridiques ne surviendront pas pendant la RHOC retrouvailles de la saison 17 puisqu’elle a déjà été filmée.

La consommation d’alcool de Shannon est devenue un sujet brûlant au cours des dernières saisons de la longue série Bravo. Sa co-star Juge Tamra a accusé Shannon d’être une «alcoolique» alors qu’ils se disputaient au début de la saison 17, qui est toujours diffusée. Tamra a également déclaré que Shannon comptait sur l’alcool pour surmonter son ex-ex. John Jannsen. Mais selon Tamra, Shannon a nié qu’elle était alcoolique en affirmant que les « multiples appels téléphoniques » et les « bêtises ivres qu’elle avait faites » étaient « seulement lorsqu’elle et David [Beador] étaient en instance de divorce ».

Shannon et John se sont séparés en novembre 2022 après la fin de la production RHOC saison 17. Elle a parlé de la rupture dans une interview avec Personnes en janvier 2023. « Nous étions dans un endroit formidable. Mais sept jours plus tard, lorsque les caméras étaient éteintes, c’était une toute autre histoire », a déclaré Shannon. «Il m’a dit qu’il en avait fini avec cette relation. Et entendre ce qu’il m’a dit à ce moment-là a été absolument dévastateur. Shannon, qui a trois filles issues de son mariage avec son ex-mari David, a également révélé qu’elle « avait été aveuglée par la rupture » avec John.

Quelques jours avant son arrestation, Shannon a réfléchi à son expérience de tournage de la dernière saison de RHOC dans une interview avec BravoTV. « Je pense que mon pire, c’est que tout le monde pense qu’il sait tout de moi alors que certains d’entre eux ne savent rien », a-t-elle déclaré.