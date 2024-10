La star du « RHOC » Emily Simpson se souvient d’une fausse couche « traumatisante » avec des jumeaux au cours du deuxième trimestre

La star de « Real Housewives of Orange County » Emily Simpson a rappelé sa fausse couche « traumatisante » avec des jumeaux dans l’épisode du 18 octobre de Scheana Shay’s. Podcast « Les Schéananigans ».

« Quand [my husband] Shane et moi nous sommes mariés pour la première fois il y a 15 ans, nous avons commencé à essayer d’avoir des enfants assez tôt parce que j’avais 32 ans à l’époque », a expliqué Emily. «Je me souviens qu’à 32 ans, j’avais pensé: ‘Mon horloge tourne.’»

«J’ai fait plusieurs fausses couches – je ne sais même pas combien à ce stade, je pense que c’était cinq ou six ou quelque chose du genre – juste les unes après les autres. J’en suis arrivé au point où je l’ai fait in vitro [fertilization].»

La « vraie femme au foyer » a poursuivi : « Je n’oublierai jamais que j’étais chez Costco et que j’étais enceinte de jumeaux, un garçon et une fille. J’étais là depuis quatre mois et je me souviens avoir dit à Shane : « Je ne me sens pas bien. Quelque chose ne va pas.

« Juste au moment où j’ai dit cela, j’ai perdu les eaux partout dans l’allée. Bien sûr, vous savez que lorsque vous n’êtes enceinte que de quatre mois et que vous perdez les eaux, quelque chose ne va pas.

Emily a été emmenée aux urgences locales de l’Utah – où le couple vivait à l’époque – où elle « a dû accoucher ».

« Il fallait qu’ils sachent qu’ils n’allaient pas survivre », se souvient-elle.

L’épreuve a obligé Emily à subir un D&C d’urgence et une transfusion sanguine.

«C’était la chose la plus horrible que j’ai jamais vécue de toute ma vie. Je me souviens avoir pleuré tout le temps juste pour m’accrocher [Shane] en disant : « Je ne ferai plus jamais ça. Je ne peux pas traverser ça.’

Après l’hospitalisation d’Emily, la star de Bravo a déclaré qu’elle avait raconté son expérience à sa sœur Sara Moffitt.

« Elle a dit : « S’il vous plaît, ne recommencez pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez toi, mais ton corps ne peut tout simplement pas le faire. Elle a dit : « Je le ferai pour toi » », a expliqué Emily.

Moffitt, qui avait elle-même un enfant à l’époque, a ensuite porté les trois enfants des Simpson – Annabelle, 11 ans, et les jumeaux Luke et Keller, tous deux âgés de 9 ans – comme mère porteuse de sa sœur. Shane est également le père de ses filles aînées Shelby et Chanel, qu’il a toutes deux accueillies lors d’une précédente relation.

« Je le fais encore aujourd’hui, je ne sais pas pourquoi je ne pourrais jamais le porter », a déclaré Emily à Shay. «C’était traumatisant. C’était la pire chose que j’ai jamais vécue, alors quand je regarde mes trois enfants maintenant, je pense toujours à ma sœur et à tout ce qu’elle a sacrifié.