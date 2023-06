La star du Real Madrid, Toni Kroos, envoie un avertissement de « danger » après le transfert de Jude Bellingham

Les géants espagnols du Real Madrid ont achevé mercredi la signature à succès du milieu de terrain anglais Jude Bellingham du Borussia Dortmund, alors qu’ils ont réussi à décrocher leur cible la plus importante dans la fenêtre en cours.

Madrid devrait avoir accepté des frais initiaux de 100 millions de livres pour le transfert du joueur de 19 ans, avec d’autres ajouts entrant en jeu plus tard.

Bellingham deviendra le premier Anglais à représenter le Real Madrid après que les Los Blancos aient fait venir l’icône anglaise David Beckham pour arborer la célèbre bande blanche.

Madrid a l’habitude de dépenser de l’argent pour les joueurs qu’il veut de tout cœur et le transfert de Bellingham, leur cible principale, n’en était qu’un exemple.

Après le transfert, le milieu de terrain madrilène Toni Kroos a déclaré que le club de la capitale chercherait à commencer par les points positifs, mais a également mis en garde contre la dernière grande signature qu’ils ont acquise de la Premier League pour presque autant qu’ils ont déboursé pour Bellingham- Eden Hazard. .

« 103 millions d’euros de frais de transfert ? Nous avions maintenant aussi quelqu’un qui est venu pour beaucoup d’argent et a pratiquement laissé sa carrière se reposer. Beaucoup d’argent et je pense que tout le monde dirait rétrospectivement : ce n’était pas un si bon transfert », a déclaré Kroos.

Cependant, Kroos voulait commencer les choses sur une note positive et partir de là avec l’arrivée de l’adolescent anglais prometteur.

« Mais maintenant, commençons par le positif », a-t-il ajouté.

Hazard était considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde pendant son séjour à Chelsea, car il semblait glisser à volonté devant des défenseurs malheureux à son apogée.

Florentina Perez a déboursé beaucoup d’argent pour acquérir les services de l’international belge, mais l’accord n’a pas été à la hauteur des attentes et des facturations et a laissé un goût amer dans la bouche des fans et de la direction suite à une série de blessures et de mauvaises performances de le joueur de 32 ans.

Le Real Madrid n’a pas réussi à remporter le titre de la Liga alors qu’il a terminé deuxième derrière son rival de Barcelone lors de la saison qui vient de se terminer, et s’est éliminé de l’UEFA Champions League en demi-finale face aux éventuels vainqueurs de Manchester City.

Les Merengues chercheront à mettre la saison décevante derrière eux alors qu’ils cherchent à reconstruire leur équipe avant la saison imminente après le départ de l’attaquant talismanique Karim Benzema, qui a rejoint le club saoudien d’Al Ittihad.