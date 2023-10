La star du Real Madrid, Jude Bellingham, révèle pourquoi il est JALOUS de l’ancien joueur de Barcelone

Jude Bellingham s’est clairement fait aimer des fans du Real Madrid avec un début de vie fulgurant au Bernabeu – mais il aimerait ressembler davantage à quelqu’un qui a joué pour le principal rival du Real, Barcelone.

Le milieu de terrain anglais est dans une forme vraiment sensationnelle depuis qu’il a rejoint Los Blancos en provenance du Borussia Dortmund pour un contrat de 103 millions d’euros. cet été, il a inscrit 10 buts lors de ses 10 premières apparitions, dont huit, un sommet dans la compétition en Liga.

Cependant, jamais du genre à faire preuve de complaisance, Bellingham a identifié un domaine de son jeu dans lequel il aimerait être meilleur.

Bellingham a marqué lors des deux matchs du Real en Ligue des Champions cette saison (Crédit image : Getty Images)

Participer à la Série « Si je pouvais… » pour le site officiel de l’équipe nationale d’Angleterrel’ancien jeune de Birmingham City a exprimé son souhait « d’avoir naturellement les deux pieds » – comme une ancienne star bien connue du Barça.

« J’aime vraiment voir des joueurs comme Ousmane Dembele et d’autres joueurs qui peuvent prendre des corners des deux côtés et des choses comme ça », a révélé Bellingham.

Dembele a quitté le Barça pour le PSG lors du dernier mercato, complétant un contrat de 50,4 millions d’euros passer aux champions de France.

Pourquoi Jude Bellingham est actuellement le meilleur joueur du MONDE

Bellingham a trouvé le chemin des filets pour le troisième match consécutif avec un doublé alors que le Real s’est imposé 4-0 à domicile contre Osasuna samedi.

Le joueur de 20 ans compte déjà deux doublés pour le 14 fois champion d’Europe et n’a pas réussi à marquer lors d’une seule de ses 10 sorties jusqu’à présent.

Il a également marqué lors de la victoire amicale 3-1 de l’Angleterre contre l’Écosse le mois dernier, et il espère ajouter à ce total de buts des Trois Lions lors des prochains affrontements contre l’Australie et l’Italie.

