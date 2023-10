La superstar du Real Madrid, Jude Bellingham, a été conseillée par Gareth Bale sur la manière de réussir dans la capitale espagnole.

Depuis l’arrivée de l’Anglais au Bernabeu cet été, il est sans doute le meilleur joueur du monde, marquant 11 buts et en délivrant trois passes décisives en seulement 12 matchs.

Malgré ses débuts fascinants, Bale a déclaré à Bellingham qu’il devait être prêt à se rendre disponible pour les médias afin de les garder à l’écoute pendant toute la durée de son séjour au Real Madrid – ce qu’il admet qu’il n’était pas prêt à faire. lui-même.

Bellingham n’a pas trop mal commencé sa vie au Real Madrid (Crédit image : Getty Images)

“Mon plus grand conseil : jouez le jeu à Madrid”, a déclaré Bale sur Une ligue à part. “Parce que si vous ne jouez pas au jeu et ne faites pas ce que veulent les médias, parlez-leur – en gros, soyez une marionnette – vous obtenez beaucoup de bâton.

“Vous verrez beaucoup de Galacticos agir comme les Galacticos, ils font ce que veut la presse et ils jouent le jeu d’être au Real Madrid. C’est probablement pour ça que ça a été un peu une chute pour moi.”

“Je ne voulais pas le faire”, a-t-il ajouté. “Je voulais juste jouer au football et rentrer chez moi, donc cela m’a probablement gêné et cela les a fait [the media] attaque-moi un peu plus. Mon conseil serait de jouer le jeu du Real Madrid en dehors du terrain.”

Malgré tous ses succès, Bale ne s’est pas fait aimer des fans du Real Madrid. (Crédit image : Getty Images)

Mais Bale n’a pas trop joué sans “jouer le jeu”. Durant son séjour à Madrid, il a remporté cinq Ligues des champions, trois titres de Liga et un trophée de la Copa del Rey.

Bien sûr, le fameux bavardage “Pays de Galles. Golf. Madrid” n’a pas fait aimer les supporters de Los Blancos, mais cela n’a pas semblé trop déranger le Gallois car il a clairement apprécié ses huit saisons au club.

Bellingham n’a peut-être encore que 20 ans, mais s’il termine son séjour au Real Madrid avec une armoire à trophées aussi garnie que celle de Bale avec plus de 100 buts et plus de 250 apparitions pour le club, il est probable qu’il ne manquera pas de trop d’autres choses non plus.

