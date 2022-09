Sergey Karyakin a déclaré qu’il ne céderait pas aux exigences des autorités internationales de course

Le pilote de rallye Sergey Karyakin a déclaré qu’il n’était pas disposé à se soumettre aux exigences de l’instance dirigeante du sport automobile, la FIA, qui permet aux pilotes russes de participer à des événements internationaux, mais uniquement en tant que neutres et dans des conditions strictes.

La FIA a annoncé en mars que les Russes et les Biélorusses pouvaient participer à des événements sous ses auspices, mais que les conditions incluaient la signature d’un document reconnaissant qu’ils le feraient sans aucun symbole national.

La liste des exigences ajoutait que les conducteurs des deux pays devaient “reconnaître le ferme engagement pris par la FIA d’être solidaire avec le peuple ukrainien”, ainsi que promettre de ne pas “exprimer tout soutien (direct ou indirect) aux activités russes et/ou biélorusses à l’égard de l’Ukraine.”

À l’approche du Rallye Dakar 2023 en Arabie saoudite en décembre et janvier, l’ancien champion Karyakin a déclaré que ces conditions l’empêchaient actuellement de participer.

“Ils ne me demandent pas seulement de signer [the document], mais aussi tous les athlètes russes. Tous ceux qui participent au sein de la FIA. C’est l’exigence de la FIA, qui a crié le plus fort au manque de politique dans le sport, mais en réalité, il y a une politique de deux poids deux mesures. a déclaré le joueur de 31 ans à RIA Novosti.

“Ce bout de papier dit que nous ne devons pas soutenir le président, l’opération spéciale, que nous considérons les actions de notre pays comme destructrices. Autrement dit, dans ce format, “ ajoute le chauffeur.

« En fait, le journal a été rendu en avril. Par conséquent, je n’ai pas participé à la Coupe du monde et à d’autres compétitions.

« C’est connu depuis longtemps. Maintenant, la question est en train d’être décidée s’il est possible de participer sans signer ce document.

«Nous essayons de faire pression pour que le journal soit annulé. C’est anti-concurrentiel…

« Les avocats aident et d’autres équipes. Il y a une communication personnelle avec les organisateurs, nous n’avons donc pas eu recours à l’aide du ministère russe des Sports et de la Fédération russe du sport automobile.

S’adressant à TASS, Karyakin a juré que “Bien sûr, je ne signerai pas un tel document, j’ai certains principes dans la vie, aller à l’encontre de ma patrie est complètement faux.”

Karyakin a connu des succès dans le prestigieux Rallye Dakar, remportant la catégorie quad avec Yamaha en 2017 et terminant deuxième de la section UTV (véhicule utilitaire tout terrain) en 2020.

Alors que les patrons du sport automobile ont défié les appels au type d’interdictions générales des athlètes russes et biélorusses vus ailleurs, ils ont détaillé les conditions strictes de leur participation dans une série de documents publiés le 3 mars.

La Formule 1 a également résilié son contrat pour le Grand Prix de Russie, qui devait se tenir à Sotchi pour la neuvième fois en septembre avant de déménager sur le circuit Igora Drive juste à l’extérieur de Saint-Pétersbourg à partir de l’année prochaine.

Le pilote russe de F1 Nikita Mazepin a été limogé par l’équipe américaine Haas, qui a également mis fin à son contrat de sponsoring avec la société russe Uralkali.

