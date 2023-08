La star du PSG pourrait prendre sa retraite dans la vingtaine, le club français ne sachant même pas s’il veut encore jouer au football: rapport

Le PSG se demande si l’un de ses joueurs quittera le football avant l’âge de 30 ans, alors que sa refonte se poursuit.

C’est selon un rapport qui suggère que jouer pour les champions de France a laissé une star envisager de changer complètement de carrière, alors que le Paris Saint-Germain poursuit la reconstruction de son équipe intrigante. Neymar est le dernier à partir, avec le gourou italien des transferts Fabrice Romano laissant tomber son emblématique Tweet « C’est parti » pour le transfert du Brésilien en Saudi Pro League.

La signature du record du monde du sport suit Lionel Messi hors du jeu européen à seulement 31 ans. Le défenseur vétéran Sergio Ramos est également parti en transfert gratuit, tandis que l’avenir de Kylian Mbappe est encore incertain.

Neymar est le dernier grand départ du Paris Saint-Germain (Crédit image : David Ramos/Getty Images)

Maintenant, sortie allemande Suddeutsche Zeitung ont vanté que Julian Draxler serait le prochain à mettre un terme à son passage parisien, six ans et demi après avoir quitté Wolfsburg.

Draxler n’avait que 23 ans lorsqu’il a terminé le déménagement, devenant une grande star du PSG à une époque où Arsenal était apparemment continuellement lié à ses services. Quelques mois plus tard, le club a signé Mbappe et Neymar – mais Draxler est resté en marge et a passé la saison dernière en prêt à Lisbonne avec Benfica.

VIDÉO : L’équipe Secret Tricks utilise pour gagner des tirs au but cette saison

Le contrat de l’Allemand ayant encore un an à courir, les options pour son prochain transfert sont limitées. Adana Demirspor, dirigé par Patrick Kluivert, et MKE Ankaragucu seraient tous deux intéressés par Draxler, ainsi que l’équipe saoudienne d’Al-Fateh, entraînée par Slavan Bilic.

Selon le rapport cependant, certains au PSG se demandent si l’ancien vainqueur de la Coupe du monde veut réellement continuer à jouer au football, suggérant qu’il pourrait prendre sa retraite à seulement 29 ans.

Julian Draxler n’a réussi que 131 apparitions au PSG en six ans (Crédit image : PA)

Fait intéressant, il existe un précédent pour que les vainqueurs de la Coupe du monde 2014 se retirent tôt du football de haut niveau. Andre Schurrle a également raccroché ses crampons à 29 ans, quelques jours après que lui et le Borussia Dortmund aient convenu mutuellement de résilier son contrat – tandis que Kevin Grosskreutz a quitté la Bundesliga à 28 ans pour jouer dans les niveaux inférieurs de l’Allemagne à la suite d’une bagarre dans un bar à Stuttgart, affirmant: «Je ne Je ne veux rien avoir à faire avec le football pour le moment », lors d’une conférence de presse après la résiliation de son contrat à la Mercedes-Benz Arena.

Marché des transferts valorise Draxler à 6 millions d’euros.

Plus d’actualités du PSG

Dans notre Aperçu de la saison de Ligue 1nous évaluons si le PSG a la force de conquérir une fois de plus.

Neymar est prêt pour son énorme déménagement en Arabie Saouditemême si un ancien joueur d’Arsenal a suggéré le Brésilien est parfait pour les Gunners. Kylian Mbappé a été réintégré dans l’effectif du PSGalors que Ousmane Dembele a rejoint Barcelone,

Liverpool, quant à lui, a un avantage dans la course à Mbappes’il devait quitter Paris.