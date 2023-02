La star du PSG, Kylian Mbappe, exclue du match aller de l’UCL contre le Bayern Munich

Kylian Mbappe risque trois semaines d’absence en raison d’une blessure à la cuisse et manquera le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich le 14 février, a annoncé son club jeudi.

La star française s’est blessée lors de la première mi-temps de la victoire 3-1 de mercredi à Montpellier en Ligue 1 après avoir écopé de deux pénalités.

L’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, avait initialement suggéré que Mbappe avait subi un coup à l’arrière du genou plutôt qu’une blessure musculaire, mais des tests ont depuis confirmé la véritable ampleur du problème.

“Après avoir subi des tests, Kylian Mbappé s’est blessé à la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral”, indique un communiqué du club.

S’il manque trois semaines comme prévu, Mbappe peut également s’attendre à ne pas participer au match des huitièmes de finale de la Coupe de France en milieu de semaine prochaine contre Marseille et devra faire face à une course contre la montre pour revenir pour un match de Ligue 1 potentiellement décisif contre les mêmes adversaires à la fin de cette période. mois.

A LIRE AUSSI | Raphael Varane, vainqueur de la Coupe du monde de France, annonce sa retraite internationale

Cependant, le PSG espère que Mbappe, qui a marqué 25 buts en 26 apparitions pour son club cette saison, sera en forme pour le match retour contre le Bayern en Allemagne le 8 mars.

La nouvelle est un coup dur pour les géants français, qui cherchent désespérément à éviter une répétition de ce qui s’est passé la saison dernière lorsqu’ils ont été éliminés de la Ligue des champions en huitièmes de finale par le Real Madrid.

Le club appartenant au Qatar s’est habitué aux crises de blessures impliquant ses joueurs vedettes avant les matchs clés de la Ligue des champions ces dernières années.

Un métatarse fracturé a empêché Neymar de jouer un rôle à part entière dans une défaite en huitièmes de finale contre Madrid en 2018 et un problème similaire l’a exclu de leur défaite contre Manchester United au même stade un an plus tard.

Le PSG espère remporter pour la première fois la compétition la plus prestigieuse du football interclubs européen après plus d’une décennie d’essais depuis la prise de contrôle du Qatar en 2011.

Ils ont été éliminés en huitièmes de finale lors de quatre des six dernières saisons, bien qu’ils aient atteint la finale en 2020, s’inclinant face au Bayern à Lisbonne, et aient été battus en demi-finale un an plus tard.

Le PSG a convaincu Mbappe de rester au club l’année dernière et de signer un nouveau contrat malgré l’intérêt du Real pour lui car ils espéraient qu’il les mènerait à la gloire en Europe.

La blessure de Mbappe survient un peu plus d’un mois après avoir joué à la Coupe du monde au Qatar, terminant meilleur buteur du tournoi avec huit buts, dont un triplé en finale, que la France a perdu aux tirs au but face à l’Argentine.

Le moment est encore plus un coup dur pour le PSG après avoir subi une fin frustrante de la fenêtre de transfert de janvier mardi lorsqu’ils n’ont pas réussi à traiter les documents pour achever la signature du prêt de Hakim Ziyech de Chelsea.

L’ailier marocain avait déjà passé un examen médical et devait ajouter une option supplémentaire en attaque pour Galtier après le départ d’un autre attaquant, Pablo Sarabia, pour Wolverhampton Wanderers.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)