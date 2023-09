La star du PSG, Kylian Mbappe, devrait faire bouger le Real Madrid, avec une clause clé réglée dans l’accord: rapport

Kylian Mbappe a toujours une voie de sortie du PSG vers le Real Madrid – malgré sa réintégration dans l’équipe des champions de France.

Le joueur de 24 ans a été exclu de l’entraînement en équipe première par le Paris Saint-Germain plus tôt cet été lorsqu’il est apparu qu’il était favorable à un transfert au Bernabeu, selon la rumeur de longue date. Les Parisiens ont ensuite adouci leur position et lui ont souhaité la bienvenue.

Selon la rumeur, le Real Madrid pourrait bien faire une dernière tentative pour le signer le jour de la date limite en guise d’ultimatum au PSG – mais ce n’est peut-être pas nécessaire après tout.

Kylian Mbappe a été exclu des séances d’entraînement plus tôt cet été (Crédit image : Paris Saint-Germain Football/PSG via Getty Images)

Tutomercatoweb rapportent que Mbappé pourrait effectivement prolonger son contrat au Parc des Princes après cette saga – mais à condition que le PSG insère une clause lui permettant de partir plus tard pour le Real.

On pense que Mbappé souhaitait rester au PSG cette saison pour terminer son contrat et partir pour la capitale espagnole l’été prochain avec un transfert gratuit. Ses employeurs, cependant, n’étaient pas très enthousiastes à l’idée de le perdre gratuitement.

Le PSG l’a initialement banni de l’équipe afin de le forcer à bouger – mais il est peu probable que le Real Madrid soit en mesure de se permettre des honoraires qui satisferaient le PSG.

Le PSG a depuis fait appel aux coéquipiers internationaux de Mbappe, Ousmane Dembele et Randal Kolo Muani, dans le but de l’apaiser et de l’entourer de joueurs avec lesquels il s’entend bien. Selon certaines rumeurs, le Français n’aimait pas Neymar.

Randal Kolo Muani a rejoint le PSG (Crédit image : Sportsphoto/Allstar via Getty Images)

Mbappé a marqué 215 buts en 262 matches avec le PSG.

Le Français est apprécié par Marché de transfert une valeur de 180 millions d’euros.

